Migranti, Piantedosi lascia il Consiglio Ue. In bilico l’accordo sul meccanismo di crisi

I punti chiave Come funziona il «crisis mechanism»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Resta in sospeso la partita interna alla Ue sul cosiddetto «meccanismo di crisi», una misura di gestione dei flussi migratori in caso die emergenze come quelle attuale. Dopo l’accelerazione impressa dall’apertura della Germania al testo, l’accordo atteso oggi 28 settembre al Consiglio Ue degli Affari Interni sembra essersi impantanato sulla linea «attendista» dell’Italia: Roma non si è opposta con chiarezza al provvedimento, ma chiede più tempo per valutare il testo di compromesso della presidenza spagnola della Ue.

Come anticipato dal Sole 24 Ore e riferito da fonti diplomatiche all’agenzia Reuters, Berlino era pronta a dare il suo assenso a un documento aggiustato rispetto alla vecchia versione, smuovendo gli equilibri interni ai 27. Il via libera di Berlino è lo snodo per raggiungere il via libera a maggioranza qualificata, soglia che coincide con il 55% di Paesi e al 65% della popolazione complessiva della Ue.

Loading...

Non è bastato. Al fronte del no, formato da Paesi come Ungheria e Polonia, si è sommato all’ultimo il caso dell’Italia. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha lasciato il Consiglio per impegni domestici e discuterà il testo con il resto dell’esecutivo. L’oggetto del contendere sarebbe un passaggio del testo dedicato alle Ong, argomento che ha già surriscaldato i rapporti fra l’Italia e la stessa Germania. In particolare, il testo proibirebbe di «strumentalizzare» il lavoro delle organizzazioni impegnate nel Mediterraneo, nel mirino dell’esecutivo italiano proprio per l’accusa di intensificare gli sbarchi sulle coste del Paese. Da Berlino, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che l’esecutivo avrà bisogno di più margine per valutare la proposta.

Come funziona il «crisis mechanism»

Il cosiddetto meccanismo di crisi è uno dei 10 regolamenti che andrebbero a compattare il Patto migrazioni e asilo, la nuova architettura di regole sui flussi migratori verso e all’interno del perimetro comunitario.

Lo stallo dei 27 sulla sua approvazione, almeno politica, rischia di impantanare l’intero processo di riforma, in balìa di una spaccatura più o meno netta fra due blocchi di Paesi: quelli costieri come Italia, Francia, Grecia e a Spagna sono favorevoli a misure obbligatorie di ricollocamento per smaltire i flussi in arrivo sulle proprie coste; quelli dell’Europa centrale e soprattutto orientale, Ungheria e Polonia in testa, rifiutano qualsiasi provvedimento che li vincoli all’accoglienza di migranti sbarcati nella Ue attraverso altri Paesi.