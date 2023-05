Migranti, il partito di Macron: «Meloni disumana e inefficace»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’estrema destra francese prende per modello l’estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull’immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace». Così il capo del partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné, citato da Le Figaro in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia dal titolo “Nonostante le loro differenze, Meloni agitata come uno spauracchio anti-Le Pen dal governo”.

Le parole del ministro dell’Interno francese

È l’ennesimo capitolo dello scontro a distanza tra Italia e Francia. Il clima tra i due governi è diventato teso dopo la d ichiarazione del ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin: Giorgia Meloni – ha detto - è «incapace di risolvere i problemi migratori» dell'Italia, che conosce «una gravissima crisi migratoria», ha detto intervistato da RMC su alcune affermazioni del Rassemblement National riguardanti la situazione alla frontiera franco-italiana. Dopo queste parole, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato la prevista visita a Parigi e l’incontro con la collega francese Catherine Colonna. La sortita di Darmanin, probabilmente strumentale più al dibattito politico interno che a un attacco premeditato nei confronti dell’Italia, si è comunque trasformata in un autogol. E dopo aver definito l’esecutivo Meloni «un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen», è stato pesantemente messo sulla graticola dalla destra francese.

Il rapporto tra Italia e Francia fatica a stabilizzarsi

Tra crisi e riappacificazioni, strappi e ricuciture, amore e odio, i rapporti tra Italia e Francia viaggiano sulle montagne russe da anni, con le tensioni di oggi che rappresentano solo l’ultima sbandata di una relazione che fatica a stabilizzarsi sui binari giusti.