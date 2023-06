Migranti, oggi resa dei conti in Consiglio Ue per la riforma delle regole. Intesa in salita

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La commissaria agli Affari interni della Ue, Ylva Johansson, si è affidata a una metafora atletica: «In questa maratona, ci rimangono forse 100 metri». C’è chi teme che le lunghezze, o gli ostacoli, siano altri. I ministri degli Interni dei 27 si riuniscono oggi in Lussemburgo per un Consiglio Affari interni e Giustizia su uno dei tabù delle politiche comunitarie: la riforma delle regole migratorie nella Ue, in questo caso ricompresa nel Patto migrazioni e asilo che la Commissione vorrebbe chiudere entro il 2024.

Johannson si è già espressa con ottimismo, dopo che gli ultimi tre round negoziali dei rappresentanti permanenti nella Ue hanno lasciato trasparire qualche speranza di intesa entro il d-day dell’8 giugno. Ma le tensioni rimangono nell’aria e alcuni ministri, come quello francese Gerald Darmanin, hanno dichiarato ai media internazionali che il confronto resta «molto difficile» e senza un esito chiaro.

Il peso eccessivo sui Paesi della costa

Il via libera del Consiglio è vincolato al sostegno di circa due terzi degli stati membri, con il vincolo ulteriore di rappresentare almeno il 65% della popolazione. Tradotto nella pratica, significa che Paesi come Francia, Germania e soprattutto l’Italia dovranno esprimersi a favore di una riforma rimasta in sospeso dalla crisi migratoria del 2015 e rimpallata da un tentativo all’altro nel (quasi) decennio prima del voto nel 2024.

L’oggetto del contendere è l’eccesso di responsabilità sulle spalle di stati costieri come Grecia, Italia, Malta e Spagna, oggi incaricati di una trafila che va dai primi interrogatori all’analisi delle domande di asilo. L’ipotesi valutata più a lungo è quella di un sistema di quote per ridistribuire i flussi sui vari Paesi Ue, osteggiata dai Paesi più ostili a qualsiasi meccanismo di collaborazione come Polonia e Ungheria. La Svezia, presidente di turno della Ue, sta cercando una doppia sintesi fra le due anime che si fronteggiano in Consiglio (Paesi di primo sbarco e altri stati membri) e i due principi che reggono l’intelaiatura della riforma: responsabilità , disciplinata dal Regolamento sulla procedura di asilo, e solidarietà, contenuta nel Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Le ipotesi in campo e il paradosso dell’Italia

Alcuni dettagli del testo sono emersi nelle bozze circolate prima del Consiglio e nelle informazioni affiorate a margine degli incontri dei rappresentanti Ue, impegnati anche il 7 giugno nell’ultimo rush prima del vertice. A quanto si è appreso finora, e secondo i documenti rivelati dalla testata Politico, l’accordo vorrebbe imporre qualche forma di «obbligatorietà» nell’accoglienza agli arrivi, anche se le sue espressioni formali sono tutte in via di definizione.