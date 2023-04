Migranti, oggi il voto sulla protezione speciale: decreto in Aula senza relatore. Ecco tutti i numeri dell'Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Dl migranti, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, è tornato stamattina in Commissione affari Costituzionali del Senato, che ha preso atto dell’impossibilità di completare l’esame degli emendamenti, per l’ostruzionismo attuato dalle opposizioni già a partire dalla giornata di ieri. Come previsto il Dl Cutro approda in aula al Senato senza mandato al relatore, nella versione originale. Ora dovrà essere fissato un nuovo termine in aula entro il quale il governo e i gruppi parlamentari potranno ripresentare gli emendamenti. Alle 15 è prevista una riunione dei capigruppo mentre l’inizio dei lavori dell’assemblea è fissato per le 16.30.

Sul fronte della maggioranza restano in piedi i 21 emendamenti della Lega che si riserva di presentarli in Aula, qualora gli interventi del governo non siano valutati sufficienti a sanare le questioni su cui insiste il partito di Matteo Salvini, non soltanto quindi la stretta sulla ’protezione speciale’, ma anche i temi legati a accoglienza e espulsioni. Maurizio Gasparri (Fi) primo firmatario della attuale proposta di “compromesso” di maggioranza, ha ricordato che era «urgente e indispensabile» intervenire perché «negli anni infatti l'uso strumentale della protezione umanitaria ha praticamente attuato una sanatoria permanente».

Il nodo della protezione speciale

Al centro della partita politica è dunque la protezione speciale. Si tratta del permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui la Commissione territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di proteggere la persona dall'espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione (per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali), o vi siano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

I numeri della protezione speciale

Ma quali sono i numeri della protezione speciale in Italia? Nel 2023, su 19mila decisioni adottate finora dalle commissioni territoriali sulle richieste, il 20% è stato di riconoscimento della protezione speciale (3.800 permessi circa), il 17% di riconoscimento di asilo o protezione sussidiaria e il 63% è stato di diniego. Nel 2022 invece su circa 59mila decisioni delle commissioni, il 19% è stato di riconoscimento della protezione speciale (poco più di 10mila permessi), a fronte del 25% di riconoscimento della protezione internazionale. Il 56% delle decisioni è stato invece di diniego.

Le tre forme di protezione internazionale

Sono tre le principali forme di protezione internazionale che in Italia uno straniero può richiedere, dall’asilo politico alla protezione sussidiaria fino a quella speciale, quella che potrebbe subire significative modifiche in Parlamento. Secondo la norma attualmente in vigore, introdotta dal centrodestra nel 2018 (Salvini ministro dell’Interno) la protezione speciale può essere chiesta dai cittadini stranieri direttamente alla Questura o viene rilasciata dalle commissioni territoriali che esaminano la domanda di asilo nel caso in cui (secondo l’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione) non ci sono le condizioni per la concessione delle forme principali di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) ma la persona possa essere «oggetto di persecuzione» ovvero qualora esistano «fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» . È stata eliminata .la menzione del permesso di soggiorno “per motivi umanitari”. Ad essa è stata sostituita l’enumerazione dei permessi speciali per alcuni particolari motivi: per cure mediche, per le vittime di violenza o di grave sfruttamento,per le vittime di violenza domestica, in casi di particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia, per situazioni di contingente ed eccezionale calamità, per atti di particolare valore civile.