Migranti, oltre 14mila persone sbarcate da inizio anno (5mila nel 2022). Ecco cosa prevede la stretta del Governo sulle ong

L’ennesima tragedia del mare al largo di Crotone ha riportato al centro del dibattito il tema dei flussi dei migranti in arrivo in Italia. Un dibattito che tocca da vicino quello della strategia di gestione di questo fenomeno. I numeri sono quelli forniti dal ministero dell’Interno, sulla base di una rilevazione aggiornata al 24 febbraio: dal 1 gennaio sono sbarcati in Italia circa 14mila persone (14.104). Nello stesso periodo dello scorso anno, e quindi da gennaio al 24 febbraio 2022, erano stati poco più di 5mila (5.345; erano 4.304 nel 2021).

Chi è giunto in Italia dall’inizio dell’anno

Per quanto riguarda gli arrivi di quest’anno, nell’arco di tempo preso in considerazione dall’indagine del Viminale, il 13% proviene dalla Guinea, il 12% dalla Costa d’Avorio, il 7% dalla Tunisia e una percentuale analoga dal Pakistan. La fetta più consistente, il 42%, viene classificata dal Viminale sotto la voce “altre”. Quest’ultimo dato potrebbe ricomprendere immigrati per i quali sono ancora in corso le attività di identificazione.

Se questi sono i numeri, la strategia del governo Meloni si sviluppa, come prevedibile, su un duplice binario. Da una parte c’è la stretta sulle ong, dall’altra un pressing politico e diplomatico in Europa per cambiare le regole in tema di diritto di asilo, che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale stato membro è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

La stretta sulle navi delle Ong

Per quanto riguarda il primo aspetto, con il via libera dell’Aula del Senato è divenuta legge la stretta sulle navi delle organizzazioni non governative che effettuano salvataggi di migranti nel Mediterraneo. Il testo voluto dal governo Meloni elenca le nuove regole e il rischio di multe salate, oltre che il sequestro delle imbarcazioni in caso di violazione. Si moltiplicano i requisiti delle navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare. Esse devono possedere le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera. Quella del dovere di raggiungere il porto di sbarco indicato dalle autorità «senza ritardi» è una delle norme più controverse del decreto, perché di fatto impedisce o almeno complica di fatto i soccorsi multipli operati dalle navi delle Ong. Se le Ong violano le prescrizioni si applica al comandante della nave una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave.

Progressi timidi sul fronte di politiche comuni Ue

C’è poi un filone europeo. Il tema delle migrazioni in realtà mai come ora è al centro dell’agenda politica di Bruxelles anche se è ancora tutta in salita la strada per un’intesa su nuove politiche comuni Ue per gestire il fenomeno. Dopo anni di scontri tra i 27 Stati membri, ora che la questione è avvertita come emergenza in tutte le capitali, i progressi restano in realtà molto timidi. I flussi intanto sono ai massimi dalla crisi dei migranti del 2015, con l’accoglienza dei rifugiati ucraini a mettere in ulteriore tensione alcuni Paesi. L’ultima riunione del Consiglio europeo straordinario ha visto i 27 dell’Ue concordi che le migrazioni sono una “sfida comune”, che necessita di una “risposta europea”. Su insistenza dell’Italia ha poi riconosciuto la “specificità” delle “frontiere marittime” parlando di un “coinvolgimento effettivo dell’Ue alle frontiere esterne”. «È sotto gli occhi di tutti - ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni - che le conclusioni rappresentano un totale cambio di paradigma e di approccio. Si parla di un piano per il mediterraneo: è una grande vittoria».