Migranti, il paradosso dei permessi di lavoro: prima l’Est Europa, Italia penultima

L’Italia è il penultimo Paese dell’Unione europea per numero di permessi di soggiorno per lavoro rilasciati a cittadini extracomunitari, rispetto alla popolazione: 1,7 permessi ogni 10mila abitanti, contro una media Ue di quasi 13. Dietro l’Italia c’è solo la Grecia.

La situazione italiana

Sul totale dei permessi di soggiorno, 106mila nel 2020, l’Italia ne ha concessi meno del 10% per motivi di lavoro, al quintultimo posto, contro il 30% della media Ue. Quasi il 60% dei permessi rilasciati in Italia nel 2020 riguardano ricongiungimenti familiari. I dati Eurostat, rielaborati dalla Fondazione Moressa, mostrano che 10mila permessi per motivi di lavoro rilasciati nel 2020, sono, in termini assoluti, meno di quelli di Romania e Slovacchia, la cui popolazione è di molto inferiore a quella italiana. «Abbastanza sorprendenti - nota la Fondazione - sono i dati dei Paesi del gruppo di Visegrad, da sempre ostili all’accoglienza dei migranti»: la Polonia è la prima in assoluta nella Ue per permessi di lavoro (161mila) mentre l’Ungheria di Victor Orban ne ha concessi 32mila, il triplo dell’Italia ma con una popolazione complessiva pari a un sesto. La Repubblica Ceca è a 29mila e la Slovacchia a 12mila. Discorso a parte vale per la Germania, prima per permessi totali concessi nel 2020 (312mila) ma privilegiando i ricongiungimenti familiari.

Realtà vs narrazione di una questione economica

Sono cifre che descrivono una realtà in totale contrasto con la narrazione dominante negli ultimi anni, espressione del vero e proprio corto circuito in cui è stato precipitato il Paese, con l’ipocrita distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, tra «rifugiati veri e rifugiati finti» che, anche di fronte al dramma degli ucraini in fuga dalla guerra di Putin, Matteo Salvini ha sentito comunque il bisogno di richiamare, salvo poi andare in stato confusionale quando il sindaco di Przesmyl, città polacca che sta accogliendo i profughi, lo ha messo di fronte alle sue contraddizioni.

È una fotografia che può essere estesa ai due decenni precedenti. «C’è sostanziale unanimità di giudizi sul fatto che, in tutti questi anni, sono davvero pochi i lavoratori stranieri approdati in Italia attraverso un canale ufficialmente preposto per l’ingresso dei migranti economici», scrivono i ricercatori dell’Ismu nell’ultimo rapporto sulle politiche migratorie presentato l’11 febbraio scorso.

Non è un caso che già dall’estate scorsa, con l’accelerazione della ripresa economica, molti settori produttivi abbiano accusato pesanti carenze di personale, dal turismo all’autotrasporto, dall’edilizia all’agricoltura, dalla ristorazione all’assistenza familiare. È un disallineamento frutto del decennio perso nello scontro sterile tra innocenza buonista e retorica dei muri, in assenza di una concreta gestione delle politiche migratorie e finendo per assecondare più o meno consapevolmente chi ha trasformato le migrazioni da tema prima di tutto economico e sociale in arma da agitare per alimentare paure e raccattare voti.