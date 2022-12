Migranti, Parigi: l’Europa si pronunci dopo il no di Roma allo sbarco. Tajani: Italia non può essere unico luogo di arrivo

Tajani, l’Italia non può essere l’unico luogo di arrivo

Intervenuto a In mezz’ora su Raitre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito: «Abbiamo posto un problema politico, il problema ci tocca in modo particolare. Noi continuiamo a accogliere i migranti con solidarietà, ma il tema va affrontato oggi. Serve una strategia europea, l’Italia non può essere l’unico luogo di arrivo. Qua sembra che gli unici porti sicuri siano quelli italiani, ma ci sono anche i porti tunisini, maltesi, francesi, ce ne sono tanti. Non è scritto da nessuna parte che tutti debbano venire in Italia».

Quanto al confronto con la Francia, Tajani ha detto che il governo è pronto al dialogo ma la reazione di Parigi, ha aggiunto, è stata «esagerata». Infine, le Ong: «non hanno ruolo politico», ma devono salvare vite, ha ricordato il ministro. «Non possono fare i taxi» dei migranti. Tajani ha ricordato un rapporto di Frontex sugli «appuntamenti in mare tra i trafficanti» e Ong per prendere a bordo migranti.

Dossier migranti sul tavolo del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue

Lunedì 14 novembre Tajani parteciperà ai lavori del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Unione europea, a Bruxelles. Tra i temi all’ordine del giorno - i principali sono la crisi in Ucraina, un nuovo pacchetto di sanzioni all’Iran per la sanguinosa repressione delle manifestazioni da parte delle autorità del Paese islamico e gli ultimi sviluppi politici nei Balcani occidentali - l’Italia punta a inserire anche il dossier migranti. «Alla luce dei recenti eventi e su richiesta esplicita dell'Italia - si legge in una nota della Farnesina - , verrà affrontato un punto relativo alla cooperazione in materia di flussi migratori, con particolare riferimento alla gestione dei soccorsi operati da navi private e all'attuazione di meccanismi effettivi di solidarietà europei».

Conte, Meloni brava se convince Polonia e Ungheria

Intervistato da Zona Bianca su Rete 4, il leader M5s Giuseppe Conte ha lanciato un messaggio alla premier. «Meloni ha un’occasione storica - ha affermato -: può andare al prossimo Consiglio europeo e convincere i polacchi e gli ungheresi sul meccanismo automatico di redistribuzione europea dei migranti. Lei ha influenza su questi paesi: se li convince le darò riconoscimenti pubblici. Un altro passo avanti lo può compiere con i rimpatri: Salvini non c’è riuscito. Dimostri con i fatti che è conseguente rispetto alle promesse». Quanto poi ai provvedimenti approvati dal Conte uno, secondo l’ex presidente del Consiglio « i decreti sicurezza di Salvini non hanno avuto efficacia: sono serviti solo a far rivendicare alla Lega una posizione politica. Li controfirmerei di nuovo? No, anche perché nel Conte 2 li abbiamo rivisti».