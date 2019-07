Salvini contro la Ue sui migranti ma diserta un altro vertice sugli sbarchi

4' di lettura

Il vicepremier Matteo Salvini ha inaugurato la settimana con l’attacco a uno dei suoi bersagli privilegiati, le organizzazioni non governative: «Nave norvegese di Ong francese in avvicinamento - ha scritto il leader leghista su Twitter - se qualcuno pensa di aiutare scafisti o infrangere leggi, stia ben attento perché non staremo fermi». Salvini avrebbe potuto ribadire il concetto nella riunione dei ministri dell’interno Ue che si terrà oggi a Parigi, dedicata alla ricerca di una soluzione temporanea per la distribuzione dei migranti sbarcati in Europa. A quanto pare, ci saranno altre occasioni: con una lettera inviata al suo omologo francese, il ministro dell’Interno Cristophe Castaner,il leader leghista ha annunciato la sua assenza al tavolo parigino con i colleghi Ue. Farà le sue veci una «delegazione tecnica», incaricata di «muoversi esclusivamente nel perimetro delineato» dal leader del Carroccio.

Ufficialmente, viene spiegato nella stessa lettera, Salvini non parteciperà alla riunione del 22 luglio in segno di protesta contro il fatto che la linea sposata da Parigi e Berlino (in sintesi, far sbarcare i migranti nel porto vicino più sicuro) non tenga in considerazione la bozza di riforma presentata dal tandem Italia-Malta in occasione della riunione informale dei ministri degli Interni e della Giustizia dell'Ue del 18 luglio a Helsinki. Una proposta che si scontra con il piano, di tenore ben diverso, firmato da Roma e La Valletta nello stesso appuntamento: fra le proposte un meccanismo europeo di rimpatri, l’istituzione di centri di accoglienza in tutti i paesi, ridistribuzione dei migranti e, sopratutto, «revisione delle regole del search and rescue» e l’obbligo per le Ong di agire «nel pieno rispetto del quadro giuridico internazionale e delle legislazioni nazionali».

Nei fatti la defezione del primo ministro italiano sembra una questione più di routine che di strappi diplomatici. Salvini e la Lega hanno una lunga tradizione di assenze e rinvii quando si tratta di parlare di migranti nell’unica sede intitolata a modificare la legislazione di Bruxelles in materia. L’Europa, appunto.

Quelle 22 assenze alle riunioni per riformare Dublino

Nella scorsa legislatura del Parlamento Ue, dove Salvini ha ricoperto la carica di eurodeputato dal 1 luglio 2014 al 22 marzo 2018, la Lega avrebbe avuto diverse chance di intervenire sulla questione migratoria. Non è andata così. Il dato più eclatante, mai smentito dal Carroccio, è che nessun rappresentante della Lega ha mai preso parte alle 22 riunioni negoziali del Parlamento per una riforma del regolamento di Dublino. La revisione era stata proposta dalla Commissione, l’unico organismo intitolato alla iniziativa legislativa, per poi passare - come di prassi - al vaglio di una commissione di parlamentari Ue. Uno fra gli emendamenti proposti dal Parlamento era l'eliminazione del principio di prima accoglienza: la regola che obbliga a inoltrare la domanda di asilo nel paese di primo approdo, anche se l’obiettivo è di migrare altrove in un secondo momento.

LEGGI/A Strasburgo Conte alza bandiera bianca