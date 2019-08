Migranti, perché non è possibile impugnare il decreto del Tar

Il decreto è stato emesso dal Presidente del Tar in via d'urgenza, come è previsto dal codice del processo amministrativo per i casi in cui non sia possibile – per la gravità della situazione – la trattazione secondo il calendario delle camere di consiglio del collegio; la trattazione in sede collegiale si terrà il 9 settembre e in quella occasione il Tar deciderà se confermare o meno il decreto.

Il decreto del Presidente del Tar Lazio si basa su due ordini di considerazioni. In primo luogo richiama le condizioni di evidente difficoltà della nave (riconosciute anche nelle premesse del provvedimento ministeriale) nell'area di soccorso e ricerca (acronimo ‘SAR') della Libia e gli obblighi che ne derivano a carico dello Stato italiano, in base alle norme del diritto internazionale in tema di soccorso. Si tratta quindi di considerazioni che trovano riscontro anche nei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica nella sua lettera ai Presidenti del Senato e della Camera e al Presidente del Consiglio dell'8 agosto scorso, in occasione della promulgazione della legge di conversione del c.d. decreto sicurezza-bis. In estrema sintesi, in base alla nostra Costituzione anche le leggi ordinarie (come è anche il decreto sicurezza-bis) non possono derogare agli obblighi assunti dallo Stato italiano con convenzioni internazionali.

Quanto alle condizioni della nave, è stata ritenuta contraddittoria l'affermazione contenuta nel provvedimento ministeriale secondo cui si sarebbe configurato un passaggio “non inoffensivo” in base alla Convenzione ONU di ‘Montego Bay”, recepita anche dall'Italia nel 1994: il passaggio “non inoffensivo” è identificato dall'art.19 di tale Convenzione con situazioni precise, elencate puntualmente, di pericolo per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato e che non attengono certo al soccorso in mare di naufraghi o di rifugiati.

In secondo luogo il decreto presidenziale richiama le condizioni di stress anche psicologico delle persone soccorse e rimanda a un'esigenza imprescindibile di umanità.

Ferme restando le ragioni del decreto e l'impossibilità di un appello al Consiglio di Stato prima dell'ordinanza del Collegio, la presentazione di appelli, di richieste di revoca, ecc., nulla toglie alla circostanza che il decreto del Presidente del Tar sia ‘esecutivo'. Anche l'appello non sospende la sua esecuzione e perciò non viene meno l'obbligo per l'amministrazione di eseguirlo lealmente.