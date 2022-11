Migranti, piano Ue in 20 punti. «Serve patto a 27, basta gestione caso per caso». Piantedosi plaude

Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni del 25 novembre 2022, la Commissione presenta al Consiglio «un piano d’azione dell’Ue diviso in 20 punti volti ad affrontare le sfide immediate e in corso» lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

La Commissione Ue raccomanda, nel suo piano, di «promuovere le discussioni in seno all’Organizzazione marittima internazionale sulla necessità di un quadro specifico e di linee guida per le imbarcazioni con particolare attenzione alle attività di ricerca e salvataggio, in particolare alla luce degli sviluppi nel contesto europeo».

«Presentiamo oggi un Piano d’azione di misure immediate nel Mediterraneo centrale in vista del Consiglio straordinario di venerdì. Non possiamo gestire la migrazione caso per caso, barca per barca. È possibile trovare soluzioni strutturali solo adottando il nostro Patto Ue». Lo scrive in un tweet il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, che ha tra le sue deleghe quella alla migrazione.

Il piano

Il Piano d’azione propone una serie di 20 misure articolate intorno a tre pilastri che saranno portate avanti dall’Ue e dagli Stati membri e mirano a ridurre la migrazione irregolare e non sicura, a fornire soluzioni alle sfide emergenti nel settore della ricerca e del salvataggio e a rafforzare la solidarietà in equilibrio con la responsabilità tra gli Stati membri. Il primo pilastro prevede la «collaborazione con i Paesi partner e le organizzazioni internazionali».

«L’Ue - si legge nel piano - rafforzerà le capacità di Tunisia, Egitto e Libia per garantire una migliore gestione delle frontiere e della migrazione; rafforzerà la lotta al traffico di migranti e migliorerà l’impegno diplomatico sui rimpatri, intensificando al contempo i percorsi legali verso l’Ue». Il secondo pilastro prevede un approccio più coordinato alla ricerca e al salvataggio».