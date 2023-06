Migranti, Piantedosi: dopo compromesso a Lussemburgo no passi indietro su accordi con paesi terzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«L'accordo sui migranti raggiunto in Lussemburgo è frutto di una lunga ed inevitabile mediazione ed è un risultato di compromesso». Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ospite del caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. «Per noi non dovranno esserci arretramenti su alcuni punti fondamentali che abbiamo ottenuto come il riconoscimento del principio della solidarietà obbligatoria e la possibilità di fare accordi con paesi terzi. Confido - ha aggiunto Piantedosi - che l'esame dell'Europarlamento non faccia passi indietro»

Piantedosi: no arretramenti su principio solidarietà obbligatoria

«L’Italia ha detto no a ricevere soldi come compensazione all'onere di doversi tenere i migranti e questa è una grandissima novità» ha aggiunto commentando l'accordo Ue sui migranti. «Abbiamo preferito non fare arretramenti sull'affermazione del principio di solidarietà obbligatoria e allo stesso tempo prevedere che questi soldi andassero su un altro principio da noi fortemente voluto che è il finanziamento ai paesi terzi, la cosiddetta dimensione esterna», ha spiegato

In Tunisia ruolo strategico del governo Meloni

Quanto alla visita odierna a Tunisi della premier Giorgia Meloni insieme alla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e al primo ministro mark Rutte «è un'evidenza del protagonismo che ha assunto in Europa Giorgia Meloni» ha detto il ministro degli Interni che ha aggiunto: «Il fatto che la premier riesca a portare con sé la presidente della Commissione europea è la conferma della centralità del ruolo dell'Italia nelle politiche europee. Non potranno che derivarne benefici per le collaborazioni con la Tunisia che è un paese di importanza cruciale per quanto riguarda il tema migranti»

Contro i femminicidi serve un’educazione sentimentale nelle scuole

Il ministro ha affrontato anche il tema dei femminicidi. E ha detto che per contrastare la violenza contro le donne «sarebbe utile introdurre un'educazione sentimentale già dalle elementari, perché quello che sta dietro alla violenza di genere è soprattutto un problema culturale e di educazione e la scuola in questo ha un ruolo fondamentale». In quest’ottica, «inasprire le norme e potenziare le misure di prevenzione è sicuramente importante ma non è sufficiente, va creata una cultura di contenimento»