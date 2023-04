Migranti, il prefetto Valenti commissario per l’emergenza. Fuori 4 regioni del Pd che non hanno firmato l’intesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

È Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, il commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti deliberato dal governo l’11 aprile 2023 (che durerà per almeno sei mesi). A prevederlo è un’ordinanza a firma del capo della Protezioni Civile, Fabrizio Curcio. Le misure, si legge, riguardano le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Escluse quindi le quattro regioni a guida Pd che non hanno dato l’intesa: Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Toscana.

Valenti era stato nominato a capo del diparimento al Viminale il 21 dicembre 2022: in precedenza era stato prefetto di Firenze.