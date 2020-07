Migranti, protesta in Calabria per l’arrivo di positivi al Covid. Santelli: «Requisire navi, Conte intervenga o vieto sbarchi» La task force dell’Asp di Cosenza ha avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei migranti

(ANSA)

La task force dell’Asp di Cosenza ha avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei migranti

1' di lettura

La statale SS18 è stata bloccata ad Amantea (Cosenza) a causa di una protesta legata all’arrivo di alcuni migranti positivi al Covid 19, sbarcati a Roccella Jonica. Si tratta di 13 pakistani, al momento asintomatici. Alcuni si sono sdraiati a terra chiedendo sicurezza e il trasferimento immediato dei migranti in un centro più idoneo. La task force dell’Asp di Cosenza ha avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei migranti. La governatrice Jole Santelli ha scritto a Conte: «La requisire navi per i controlli, altrimenti non esiterò ad agire, vietando gli sbarchi in Calabria».

Santelli: situazione esplosiva, il Governo intervenga

«I 28 migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica ha affermato Santelli - confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l’epidemia è ancora fuori controllo. Siamo stati facili profeti quando abbiamo avvertito il governo circa i pericoli relativi a un’immigrazione fuori controllo. Purtroppo, però, non abbiamo avuto ascolto e ora ci troviamo tutti a dover far fronte alle conseguenze di queste non scelte». «Lo Stato, il Governo - ha aggiunto -devono essere presenti e affrontare una situazione che, da qui in avanti, potrebbe diventare ancora più esplosiva». Per la presidente della Regione l’unica soluzione è «la requisizione di unità navali, da dislocare davanti alle coste delle regioni italiane maggiormente interessate, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari sugli immigrati e in caso di positività la quarantena obbligatoria». Santelli ha scritto al premier Giuseppe Conte che senza una risposta rapida «non esiterò ad agire, vietando gli sbarchi in Calabria».