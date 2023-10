Migranti, quasi il 70% dei rimpatri dai Cpr è di cittadini tunisini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un sistema inumano e costoso, inefficace e ingovernabile, che negli anni ha ottenuto un solo risultato evidente: divenire lo strumento per rimpatri accelerati dei cittadini tunisini (con la Tunisia esiste un accordo di riammissione dei migranti che non hanno titolo a restare in Italia, ndr), che nel periodo 2018-2021 rappresentano quasi il 50% delle persone in ingresso in un Cpr e quasi il 70% dei rimpatri. Ma i migranti tunisini sono stati solo il 18% degli arrivi via mare nel 2018-2023.



Sono questi i tratti caratteristici del sistema dei Cpr raccolti nel report “Trattenuti. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri” di ActionAid e del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari. Un lavoro di analisi dettagliata di dati sul sistema di detenzione dei Centri di permanenza per il rimpatrio dal 2014 al 2021, raccolti grazie a 51 richieste di accesso agli atti a Ministero dell’Interno, Prefetture e Questure e a 30 richieste di riesame. Un lavoro di ricostruzione di informazioni, dal dato complessivo fino alla singola struttura, disponibile in formato accessibile e aperto a tutti sulla piattaforma Trattenuti

«La storia di un fallimento»

Dal 2017 in poi i diversi Governi in carica hanno deciso di investire nella detenzione amministrativa degli stranieri come efficace politica di rimpatrio con l’obiettivo di istituire un Cpr in ogni regione, 20 in tutto, e si è aumentata la capienza fino ai 1395 posti del 2022. Oggi sono attive 10 strutture, ma solo 9 sono attualmente aperte e funzionanti. I centri si sono rivelati ingestibili: all’interno atti di autolesionismo, rivolte e disordini provocati dalle condizioni di estremo disagio e privazione dei diritti basilari delle persone trattenute senza aver commesso reati, ha portato a continui danni e distruzioni rendendo indisponibili gran parte dei posti.

Termini di detenzione sempre più lunghi

Il sistema funziona, fin dal 2018, al 50% della sua capacità ufficiale. Ciononostante, i termini di durata massima della detenzione sono sempre diventati più lunghi: nel 1998 erano di 30 giorni, nel 2023 sono diventati di 18 mesi. A questo però non è corrisposto un tasso crescente di rimpatri, anzi: i rimpatri continuano a diminuire, dal 60% del 2014 si è passati al 49% del 2021.

Due tipi di Cpr



Emergono dal report, inoltre, due tipi di Cpr: i centri di frontiera, con tempi di permanenza media più corti ed elevata incidenza dei rimpatri eseguiti (Caltanissetta, Trapani) e i Cpr come estensione del carcere, con permanenza lunga e pochi rimpatri (Torino e Brindisi). Lo scenario è quello di una progressiva e voluta confusione del sistema di accoglienza con il sistema detentivo per rimpatri nelle zone di frontiera. Dal 2014 al 2021 oltre il 74% delle 37mila persone entrate in un Cpr sono state trattenute nei centri di Caltanissetta (22%), Roma (21%), Torino (19%) e Bari (12%). Infine, tra il 2018 ed il 2021, le persone che fanno ingresso nei Cpr dal carcere sono solo il 15,8%. Si tratta di persone che, stando ai dati, nella gran parte dei casi non possono essere rimpatriate.