Migranti, le quattro incognite al vertice di Malta

Accolti tutti, accolti solo i rifugiati

È la questione posta sul tavolo dalla Francia: l’Eliseo dà la sua disponibilità a prendersi un quarto dei soccorsi ma non i migranti economici. Ci sono bozze in circolazione dove non si contempla questa distinzione. Un fatto è certo: la maggior parte dei flussi in arrivo in Italia oggi proviene dalla Tunisia e la nazionalità in testa negli sbarchi è proprio di tunisini. Tutti, o quasi tutti, migranti economici.

Rimpatri con l’Unione europea

Nel dossier in discussione si ipotizza anche un impegno molto più massiccio dell’Unione europea per i rimpatri. Spunta persino la proposta di centri Ue in Africa per raccogliere i migranti soccorsi e incentivarli a rientrare nei Paesi d’origine. Argomenti tutti già affrontati negli anni scorsi ma con scarso successo. La missione Sophia, prorogata per sei mesi, al momento è strutturata su un utilizzo di mezzi aeronautici. Si parla di dotarla, di nuovo, di navi militari. Una prospettiva, tuttavia, che potrebbe incentivare il numero degli sbarchi.