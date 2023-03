Migranti, raffica di sbarchi e naufragi. Vertice fra Meloni, Crosetto, Piantedosi e Servizi

L’ipotesi di modificare la Bossi-Fini

Senza contare la considerazione di Alfredo Mantovano, il sottosegretario che esprime l’area più moderata, sulla necessità di cambiare la Bossi-Fini. «Ormai è diventata una legge-arlecchino - ha spiegato -. Bisognerà fare qualcosa di nuovo, ma con calma e in maniera articolata». Parole che non prefigurano un intervento immediato. Il Testo unico sull’immigrazione, è il messaggio che arriva da fonti governative, può essere rivisto ma servirà tempo.

È allarme Tunisia

C’è anche la speranza che l’Ue intervenga con la sua moral suasion per inserire il sistema dei visti per l’ingresso in Tunisia dai Paesi limitrofi, come la Costa d’Avorio, da dove arriva una mole di manodopera che ha fatto abbassare il costo del lavoro aggravando la crisi. «Non sapete quello che accadra’ tra qualche mese, non avete idea... - ha confidato il ministro della politiche del Mare, il siciliano Nello Musumeci -. O l’Europa si rende conto che siamo arrivati al punto zero o saremo costretti a piangere ancora altri morti perché nei Paesi di partenza non si dice che fine fanno i loro connazionali».