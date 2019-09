Migranti, dalla redistribuzione allo stop per le supermulte, le nuove regole allo studio

Cosa prevede l’intesa di La Valletta

Così come uscito dal mini summit maltese, il “progetto pilota” che punta a coinvolgere il maggior numero di paesi membri dell’Ue contempla la ridistribuzione di tutti i richiedenti asilo, anche chi parte per motivi economici. È il punto principale dell’intesa che, se attuato, sarà il primo passo concreto per scardinare l’accordo di Dublino, quello che impone ai migranti di fare la domanda di asilo nel paese di primo approdo (l’Italia e la Grecia, per la loro collocazione geografica, sono in prima linea). La bozza d’accordo indica in 4 settimane il tempo massimo per attuare il meccanismo di ricollocamento nei paesi dell'Ue che hanno dato la disponibilità all’accoglienza.

Pressing italiano per rimpatri Ue

Di fronte all’assenza di una politica europea, l’Italia punta a ottenere rimpatri gestiti e sostenuti economicamente dall’Unione Europea; accordi diretti tra la Commissione Ue e i paesi di origine e transito che consentano di superare le intese bilaterali tra Stati e avere più forza nelle trattative.

Restyling Dl sicurezza: via supermulte e sì a recidiva

Nell’attesa di capire in quanti saranno disposti ad accettare le nuove regole, il governo giallo rosso ragiona sull’ipotesi di rimettere mano alle regole interne, a cominciare dal decreto sicurezza bis di impronta salviniana, in vigore dall’8 agosto. Sono due gli interventi allo studio: via le supermulte a chi viola il divieto d’ingresso nelle acque italiane e sì alla recidiva per la confisca delle navi che non rispettano le indicazioni delle autorità. Le modifiche hanno la funzione di recepire i rilievi, contenuti nella lettera inviata da Mattarella in occasione della promulgazione della legge.