Migranti, la ripresa degli sbarchi: +30% Partenze a raffica in Libia e Tunisia: da gennaio arrivati in Italia 2.696 immigrati, oltre 350 nelle ultime 24 ore. L’incognita dell’intesa Ue di Marco Ludovico

«Gli sbarchi sono continui e aumenteranno ancora». Gli addetti ai lavori sono tutti concordi. La previsione si conferma e si consolida ormai ogni giorno. Ieri sono arrivati oltre 350 migranti. In condizioni meteo favorevoli, dalle coste di Tunisia e Libia le imbarcazioni vanno in acqua: non c’è inverno che tenga. E con le temperature più miti saranno sempre di più. Le Ong (organizzazioni non governative) fanno la loro parte. Il dossier politico, per ora, resta sotto traccia. Ma presto sarà squadernato sui tavoli del governo presieduto da Mario Draghi. Inevitabile intervenire: gli indicatori sono sempre più preoccupanti.

Da novembre a febbraio +81%

I numeri del ministero dell’Interno dicono tutto. In gran parte da Tunisia e Libia, gli sbarchi dal 1° gennaio al 18 febbraio 2020 erano stati 2.065; quest’anno siamo già a 2.696 con un aumento del +30,5%. Dalle coste libiche nel periodo 1° novembre 2020-18 febbraio 2021 sono arrivati 4.807 migranti: a distanza di un anno, nello stesso periodo, siamo a +81%. Le autorità costiere libiche hanno soccorso 1.859 migranti nel 2020 e 2.233 quest’anno: attività, va detto, non priva di molte polemiche. Ma altri Stati, intanto, cominciano a riconoscere la legittimità del Jrcc (Joint rescue coordination centre), centro di coordinamento del soccorso di Tripoli.

In campo nove amministrazioni dello Stato

Lunga è la catena dello Stato in azione. Viminale, innanzitutto, con il dipartimento Libertà civili e quello di Ps, in particolare la direzione centrale Polizia delle frontiere responsabile per legge del coordinamento del contrasto all’immigrazione irregolare. In campo, poi, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio. La Guardia Costiera facente capo, tramite la Marina Militare, alla Difesa diretta da Lorenzo Guerini, e al ministero Infrastrutture al comando di Enrico Giovannini. La Guardia di finanza, oggi unica «polizia economica e finanziaria del mare». L’Aisi (agenzia informazioni e sicurezza interna) e l’Aise (agenzia informazioni e sicurezza esterna). Più le procure della Repubblica e la Dna (direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) guidata da Federico Cafiero de Raho.

Ong sotto osservazione

Le unità navali delle Ong in soccorso dei migranti sono in pieno movimento, alcune restano bloccate da provvedimenti restrittivi. Quelle in circolazione ora nel Mediterraneo sono Mare Jonio, Josefa, Seefuchs, Luise Michel e Astral; Open Arms con approdo a Porto Empedocle e Aita Mari, destinazione Siracusa. Bloccate invece da decisioni di sequestro, amministrative o sanitarie Sea Watch 3, Iuventa, Alan Kurdi, Sea Watch 4, Ocean Viking ed Eleonore. A pieno regime l’azione di monitoraggio dei nostri agenti. Come quella svolta a tutto campo dall’Aise in Libia, in particolare, e in Tunisia. I report con segnali di criticità sono continui. Le prospettive di stabilizzazione incerte e precarie.