Migranti, riunione ministri dell’Interno Ue: per l’Italia è «segnale positivo»

Presidenza ceca Ue: creare hotspot in Africa può essere una soluzione

Quella di aprire dei centri di identificazione e analisi delle domande di asilo nei paesi terzi e in Africa «è una delle possibili soluzioni che offriremo. Quindi apriremo questo argomento. Non è stato ancora discusso ma è una delle possibili soluzioni». Lo ha detto il ministro ceco degli Affari interni, Vik Rakusan, al suo arrivo al Consiglio straordinario.

«Quello che vogliamo anche aprire ma a dicembre nell’assemblea ordinaria è il tema dell’armonizzazione dei visti, ad esempio, tra i paesi dei Balcani occidentali e i paesi dell’Ue - aggiunge -. Quindi apriremo a molte possibili soluzioni e oggi dovrebbe essere la base di possibili opinioni di tutti i paesi per il dibattito, che avremo a dicembre (l’8) e che sarà l’ultimo incontro sotto la presidenza ceca. Alla fine vogliamo presentare particolari risultati concreti e avremo risultati concreti».

Schinas: pronti a sostenere codice condotta Ong

Sul codice di condotta delle Ong «penso che la questione non sia fuori dal tavolo. Dobbiamo lavorare con le Ong, ma lo dobbiamo fare in un modo ordinato, che rispetti anche i nostri Stati membri, che consenta operazioni di ricerca e soccorso in modo strutturato. Se questo richiederà un quadro più strutturato, come un codice di condotta, sì, lo sosterremo». Lo ha detto il Commissario Ue Margaritis Schinas al consiglio dei ministri degli Interni. «Non si può e non si deve lavorare crisi per crisi, nave per nave, incidente per incidente. Abbiamo bisogno di un quadro unico basato sul diritto dell’Ue», ha aggiunto più in generale.

Spagna, bene piano d’azione Ue, in futuro anche per nostre rotte

«Appoggiamo» il piano di azione in 20 punti per la rotta del Mediterraneo centrale, presentato dalla Commissione Ue: «potrebbe essere applicato in futuro anche nel caso delle rotte della migrazione irregolare in Spagna», ha detto il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, all’arrivo al Consiglio straordinario. Il ministro ha sottolineato che «la sfida dell’immigrazione illegale non è responsabilità dei Paesi di entrata ma dell’intera Ue» e ha ribadito l’importanza di approvare il Patto sulla migrazione e asilo prima della fine della legislatura dell’Europarlamento, nel maggio 2024.

Belgio, servono controlli e rimpatri più veloci

«Chi arriva alle frontiere esterne deve essere controllato immediatamente e sembra che il 60% di loro non abbia bisogno di protezione internazionale. Quindi sono molte le persone che possono e devono essere rimandate indietro più rapidamente». Così la segretaria di Stato per la Migrazione e l’Asilo del Blegio, Nicole De Moor, al suo arrivo al Consiglio straordinario Ue Affari interni.

«Coloro che hanno bisogno di protezione internazionale dovrebbero essere divisi in modo più equo tra gli Stati membri europei perché oggi non abbiamo una distribuzione uniforme dei richiedenti asilo tra gli Stati membri europei», aggiunge la ministra, che sottolinea: «Bisogna fermare le nostre politiche di reazione per cui agiamo solo quando arriva una barca da qualche parte, abbiamo bisogno di una riforma solida e strutturale che ci aiuti in futuro».