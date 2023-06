Migranti, Roccella: non appaltare natalità a paesi terzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Noi non siamo contro l’immigrazione ma contro l’immigrazione incontrollata. Il punto è governare il fenomeno. E l’Italia è un Paese che dà moltissima cittadinanza». Ma «non si può pensare di appaltare a paesi terzi la vitalità che si guadagna attraverso il fare figli. Dobbiamo tornare a fare figli». È quanto ha detto Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, alla prima giornata dell’evento Fenix, organizzato dalla giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù nazionale, al laghetto dell’Eur a Roma, al tavolo “lo chiameremo futuro. Coordinate per portare in alto la famiglia e la natalità”.

«Sulla famiglia sono a rischio le basi dell’umano»

Secondo il ministro, «c’è bisogno di una rivolta a difesa dell’umano. La famiglia, la filiazione, sono il cuore, sono le basi dell’umano ma ora sono a rischio. Per esempio: questo tentativo di dare i nomi dei bambini ai cani, è sintomo di un bisogno che evidentemente c’è, però viene trasferito sugli animali. Anche Papa Francesco ha ricordato che dentro passeggini trovi i cani oramai... Questa è una spia della situazione che stiamo vivendo. La prima cosa che ha fatto il nostro governo è stato rimettere al centro la famiglia e la natalità. Era qualcosa di cui neanche si poteva parlare - ha aggiunto -. La maternità è ormai una parola cancellata. Abbiamo rimesso al centro questi temi, anche con la volontà di intitolare il ministero e alla natalità, di rimettere il problema al centro. La natalità è stata vista come sbagliata». Ed è il pensiero portato avanti «dall’élite scientifica degli anni 60. C’è stata la volontà di renderla sbagliata».

«Utero in affitto ferisce dignità bambino e genitori»

Roccella ha parlato anche del disegno di legge contro l’utero in affitto: «È un punto importante perché si sta cercando di svilire il senso di essere madre e padre. Mettere tutto sul mercato, come si può comprare un gamete o affiatare un utero, mettendo poi da parte la madre o il padre, ferisce la dignità del bambino e della genitorialità. Quindi ora dobbiamo riconoscere socialmente l’essere madri e padri, perché non può essere un ostacolo (essere genitori, ndr) ma deve diventare socialmente premiante».