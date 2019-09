Migranti, il Governo impugna legge Friuli: «Discriminatoria» Tra i primi atti del Consiglio dei ministri, su richiesta del neo ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, l'impugnazione di una legge del Friuli Venezia Giulia perché contenente «disposizioni discriminatorie in materia di immigrazione»

Esposto Rackete contro Salvini: chiudere i suoi profili social

3' di lettura

Governo Conte bis contro la Regione Friuli Venezia Giulia. Meglio, contro una sua recentissima legge regionale (la n. 9/2019 "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale"). Tra i primi atti del Consiglio dei ministri, su richiesta del neo ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, c'è infatti l'impugnazione di una legge del Friuli Venezia Giulia perché contenente «disposizioni discriminatorie in materia di immigrazione». Nel mirino del Governo è finita, insieme ad altri, anche alcuni articoli del Capo IV che da un lato aboliscono dei fondi per l'integrazione degli stranieri, e dall'altro dispongono fondi regionali a sostegno del «rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione».

La Procura di Roma ha intanto iscritto l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini nel registro degli indagati per il reato di diffamazione, dopo la denuncia presentata il 12 luglio da Carola Rackete , comandante della Sea Watch 3. La nave, battente bandiera dei Paesi Bassi, è gestita dall'Ong tedesca Sea-Watch, ed è stat protagonista di diversi salvataggi di migranti nel Mediterraneo che hanno dato vita ad un aspro contenzioso con le autorità italiane schierate sulla linea dei "porti chiusi".

LEGGI ANCHE: Chi è Carola Rackete, la capitana di Sea Watch che ha sfidato Salvini

«Denunciato da una comunista tedesca, traghettatrice di immigrati, che ha speronato una motovedetta della Finanza: per me è una medaglia! Io non mollo, mai». Questa, su Facebook, la reazione del leader leghista alla notizia iscrizione nel registro degli indagati, diffusa nel giorno dell'insediamento del Governo Conte bis che vede la Lega all'opposzione.

GUARDA IL VIDEO: Sea Watch, Carola Rackete querela Salvini