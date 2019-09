Salvini ai sindaci: «Dite no ai profughi» Il leader a Milano per incontrare gli amministratori del Carroccio: «Porti sicuri? Sono matti, questa è la resa» . La Lega «è il primo partito italiano, indegno essere esclusi da tutte le discussioni in Italia e in Europa»

Salvini all’incontro con gli amministratori della Lega insieme con il presidente del Veneto, Luca Zaia, e della Lombardia, Attilio Fontan (Ansa)

«Questi sono matti». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Milano per incontrare gli amministratori del suo partito, ha commentato l’arrivo a Lampedusa della Ocean Viking con 82 migranti a bordo . «Questa è la resa. Fra le promesse di Conte all'Europa c'era anche questa», ha aggiunto, convinto che si voglia fare dell'Italia «un campo profughi». Le quote di migranti che Francia e Germania sono disposti ad accogliere sono solo di quelli che hanno diritto d'asilo. «che sono il 20%». «Noi - ha continuato Salvini - siamo qui con i nostri amministratori per preparare il no».

L’invito arriva nel giorno in cui «dopo 14 mesi per la prima volta torna in un porto italiano, senza che il governo dica nulla, la nave di una ong. Attenzione», avverte Salvini.

«Siamo il primo partito italiano»

«La Lega è ampiamente il primo partito e che il primo partito italiano sia escluso da tutte le discussioni in Italia e in Europa è indegno» ha detto poi Salvini arrivando alla riunione degli amministratori del Carroccio, dove ha parlato anche di legge elettorale. «Il traditore Conte parla di proporzionale per garantirsi l'inciucio a vita - ha detto rispondendo a una domanda dei cronisti -, i l maggioritario significa che vincono gli elettori».

«Renzi primo oppositore Contebis»

«Scommetto che il primo oppositore al Governo Conte-Monti sarà Renzi», ha detto Salvini, sono «logiche di poltrone, non mi appartengono». E ha aggiunto che «bisogna preparare un’opposizione costruttiva a un governo che parte malissimo». Sulla presenza di ministri del Nord nell’esecutivo Contebis, aggiunge che il problema non è la provenienza da Nord o Sud ma che prevale «l’incompetenza». «Questo - spiega - è il governo più centralista e statalista dal dopoguerra».