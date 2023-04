Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa. Governo al lavoro per una task force

Una task force per l’Isola

E all’isola, ha assicurato il ministro, sarà dedicata una task force, un ufficio del ministero che si occupi dell’emergenza. “Noi dobbiamo lavorare affinché Lampedusa diventi l’ingranaggio di un meccanismo più ampio che funziona. E nello stesso tempo - ha aggiunto il capo del Viminale - aiutare la gente che è all’addiaccio o in mezzo ai liquami». Il sindaco ha elencato i problemi che l’amministrazione e i cittadini devono affrontare quotidianamente: «Da 9 mesi ripeto sempre le stesse cose: i barchini abbandonati, i barchini sulle coste, la questione della spazzatura, la questione delle fogne, l’emergenza salme, i posti nei cimiteri. E’ stata dichiarata l’emergenza, dobbiamo accelerare su tutto. Ogni settimana morti - ha continuato Mannino - A causa di tutto questo stanno iniziando i malumori degli isolani.

Piantedosi: Lampedusa meriterebbe Nobel per la pace

«Sono grato per quello che fa lei e per quello hanno fatto in tutti questi anni e fanno tutti i suoi concittadini. Lampedusa meriterebbe molto altro, meriterebbe almeno il premio Nobel per la pace» ha detto Piantedosi, salutando il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ed esprimendo a nome del governo un ringraziamento per quanto fino ad ora è stato fatto da un’isola di 20 chilometri quadrati che è la porta d’ingresso dei migranti verso l’Italia e l’Europa.

La nave Humanity approdata a Ravenna

Intanto a Ravenna è arrivata la nave Humanity con 69 migranti a bordo: Si tratta del terzo sbarco di una nave ong con migranti a bordo sul porto romagnolo dopo quelli del 31 dicembre e del 18 febbraio. Dalla Humanity sono scesi migranti di varie nazionalità, trenta da Sudan, il paese in questo sbarco più rappresentato. Le ong nei giorni scorsi hanno lanciato l’allarme di un nuovo esodo legato proprio alla crisi che si è aperta nel paese africano: secondo l’Unhcr in 20 mila si starebbero già spostando dalla regione sudanese del Darfur per cercare rifugio nel vicino Ciad che già ospita 400 mila profughi sudanesi. Il viaggio ha rinnovato le polemiche per la grande distanza tra l’area di salvataggio e il porto d’approdo assegnato. «Dopo aver soccorso 69 persone, una priva di sensi e altre esauste, con mal di mare e ipotermia - aveva scritto infatti l’equipaggio della ong su Twitter - ci è stato assegnato il porto di Ravenna, a oltre 1.600 km dal soccorso. Questo crea un rischio inutile per i sopravvissuti e tiene le navi lontane dalla regione SAR per molti giorni».





Loading...