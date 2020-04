Migranti: Sea Watch, naufragio tra Malta e Tripoli La denuncia dell’ong: «250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni», che avevano a bordo un numero variabile tra 47 e 85 persone, e che una di queste imbarcazioni si è capovolta e le persone sono naufragate

(foto Afp)

1' di lettura

Numerose persone sarebbero morte in mare in seguito al naufragio di un barcone tra Malta e Tripoli. Lo denuncia in un tweet Sea Watch, spiegando che «250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni», che avevano a bordo un numero variabile tra 47 e 85 persone, e che una di queste imbarcazioni si è capovolta e le persone sono naufragate.

Chiesto intervento del Commissario europeo per i diritti umaniI Quattro barconi - uno con 72 persone a bordo, uno con 47, uno con 55 e l’ultimo con 85 - sono stati segnalati ieri a Sea Watch da Alarm Phone, il servizio telefonico per i migranti in difficoltà. Era stata la stessa Sea Watch a chiedere l’intervento del Commissario europeo per i diritti umani «per chiarire che i diritti delle persone salvate in mare devono essere garantiti a prescindere da quale sia la nave che li soccorre». L’Ong ha quindi spiegato che l’agenzia europea Frontex ha oggi segnalato i barconi in mare, di cui uno capovolto.

A Pozzallo 101 migranti, Salvini attacca

Intanto nel porto di Pozzallo (Ragusa) sono sbarcati 101 migranti , tutti maschi, tra i quali molti minori. Stanno tutti bene e i controlli effettuati dalle autorità sanitarie non hanno riscontrato criticità. Il leader della Lega Matteo Salvini ha attaccato: «Gli italiani stanno chiusi in casa, gli immigrati già arrivati in Sicilia col virus e, anche oggi, clandestini liberi di sbarcare. Basta!»

