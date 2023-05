Migranti, sono 19.500 i minori soli, 12mila nella rete dei Comuni. In arrivo nuovi centri governativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dramma nel dramma: tra i migranti che arrivano in Italia aumentano i minori soli, non accompagnati da un adulto, spesso fragili. «I vulnerabili tra i vulnerabili, provati dalla paura e dalla nostalgia», come li ha definiti Carla Garlatti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che a breve presenterà un report frutto delle sue visite e colloqui. Un esercito di 19.442 bambini e ragazzi (dati del ministero del Lavoro a febbraio 2023), maschi all’85,2%, provenienti in gran parte dall’Ucraina 24,8%) e dall’Egitto (23,9%). È il sistema di accoglienza e integrazione (Sai) gestito dai Comuni a prenderne in carico la maggior parte, ogni anno di più: quasi 12mila nel 2022 (+47%), 8.075 nel 2021 (+42,2% rispetto ai 2.395 accolti nel 2020 e il 19% del totale delle persone ospitate nella rete). Rispetto al 2014, quando i minori erano 1.142, l’incremento è stato del 607%.

La fotografia è scattata nel rapporto Anci-Cittalia “Il sistema di accoglienza e integrazione e i minori stranieri non accompagnati”, presentato stamane a Roma nella sede dell’Associazione nazionale Comuni italiani. Che, in 124 pagine di numeri, tabelle e analisi, dimostra l’impegno crescente dei Comuni in vent’anni di politiche di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

Comuni in prima linea: nel 2022 quasi 12mila minori nel Sai

Dopo l’introduzione di Veronica Nicotra, segretario generale Anci, che ha esortato a lavorare sì per l’emergenza attuale, ma con l’obiettivo di «non ritrovarsi tra due-tre anni nelle stesse condizioni di oggi», è stata Virginia Costa, responsabile del Servizio centrale del Sai, a illustrare il documento. Fino al 2008 gli enti locali hanno affrontato la presa in carico degli under 18 in totale solitudine; da quell’anno si è registrata la progressiva assunzione di responsabilità condivisa tra il livello centrale e le autonomie fino ad arrivare, nel 2014, alla costruzione di un sistema nazionale con l’allora Sprar al centro della filiera. Poi è cominciato il «consolidamento», che ha visto aumentare di quasi dieci volte nell’ultimo triennio il numero dei minori ospitati nel Sai, fino ad arrivare ai 12mila del 2022 sui quasi 20mila totali. Complici anche, ma non solo, i tanti bambini e ragazzi in fuga dall’Ucraina: sono 4.754 i minori ucraini presenti al momento in Italia, oltre il 60% concentrato in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Veneto.

In Sicilia il 26% dei posti, privato sociale sempre in campo

I posti a disposizione per i 239 progetti attivati per minori stranieri non accompagnati nel Sai (in 219 Comuni, 5 ex Province, 3 Unioni di Comuni e 12 tra consorzi, società della salute e distretti) erano 6.683 (+110% dal 2017). Ben il 25,8% si trova in Sicilia. Subito dopo ci sono la Campania (12,3%), la Puglia (10,5%) e la Lombardia (10,1%). La quasi totalità dei progetti (96%) ha previsto l’affidamento di uno o più servizi agli enti del privato sociale: cooperative (57%), associazioni (17%) e consorzi di cooperative (10%). Gli operatori censiti nel 2021 risultavano in tutto 4.992, dagli educatori professionali agli insegnanti d’italiano, passando per mediatori, psicologi, assistenti sociali.

L’identikit: bambine solo il 3,7%, ma più fragili

L’età media degli under 18 non accompagnati accolti nel Sai nel 2021 era di 17 anni e oltre la metà (il 53,7%) ha raggiunto la maggiore età nel corso dell’anno. Bambine e ragazze rappresentavano appena il 3,7% dei minori soli, ma detenevano il maggior carico di fragilità: il 28% era stata vittima di tratta, il 5,4% era incinta. Dal Bangladesh arrivava il 23,4% dei minori, seguito da Tunisia (12,5%), Egitto (10,9%) e Albania (9,7%), Somalia (5,4%), Pakistan e Guinea (5,3%), Costa d’Avorio (4,6%). «Solo il 23,4% - ha sottolineato Costa - era stato precedentemente accolto presso centri Fami (finanziati cioè dal Fondo asilo migrazione e integrazione). Il 61,4% era composto da minori segnalati a seguito di sbarchi».