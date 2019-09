Migranti, strage di bambini a largo di Lampedusa: due ufficiali italiani a processo Per il naufragio dell’11 ottobre 2013, in cui persero la vita 268 migranti, dei quali 60 bambini, finiscono alla sbarra degli imputati due ufficiali della Marina Militare. I retroscena di un incidente reso più violento dalle sventagliate di mitra dei libici verso il barcone di Ivan Cimmarusti

Per il drammatico naufragio dell’11 ottobre 2013 a largo di Lampedusa, in cui morirono 268 migranti - si stimano 60 bambini - due ufficiali della Guardia costiera sono stati rinviati a giudizio. Si tratta del responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, L.M., e del comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, L. L. Ai due i pm di Roma Sergio Colaiocco e Santina Leonetti contestano i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e omicidio colposo. Secondo l’accusa, non fecero intervenire la nave della Marina Militare italiana Libra, presente nella zona del naufragio.

Il verbale del siriano: colpi di mitra dai libici

Le indagini nascono sulla base degli esposti di Hammo Mohanad, profugo siriano, che ha raccontato di essere partito il 10 ottobre 2013 con la sua famiglia e centinaia di altre persone a bordo di un barcone dalle coste della Libia. Nei documenti si legge che «erano stati inseguiti da una motovedetta libica, dalla quale erano state sparate raffiche di mitra che avevano colpito lo scafo e alcuni passeggeri, questi ultimi soccorsi dai medici presenti a bordo (tra i quali lo stesso Hammo)». Nel racconto aggiunge che intorno alle 11 del 11 ottobre «aveva chiamato il numero di emergenza italiano, rappresentando che l’imbarcazione stava pericolosamente caricando acqua, e che le persone imbarcate erano profughi, per circa 250 adulti e 150 bambini». Tuttavia non giunse alcun salvataggio dall’Italia, pur essendo nelle vicinanze la nave italiana Libra. Alle 16 «l’imbarcazione veniva sorvolata da un aereo maltese» essendo l’area sotto la responsabilità di Malta. Alle 17 l’imbarcazione con i migrati si ribaltò, provocando la morte di circa 270 persone.

Secondo gli accertamenti, nell’area si trovava la nave Libra della Marina Militare italiana. «È l’ufficiale L.L. - si legge negli atti - che nella conversazione con N.G. (ufficiale della marina, ndr) delle ore 13:34 impone che nave Libra non debba intervenire (“ancora no”), perché il coordinamento dei servizi di salvataggio era stato assunto da Malta». Sempre L.L. «alle 15:37 (...) impone che nave Libra si defili dal prevedibile percorso del mezzo marittimo di soccorso maltese». E ancora, «è sempre il menzionato ufficiale che nella conversazione delle ore 16:44 con N.G., riferisce che L.M. di Imrcc Roma sta facendo richiamare i maltesi e che, dunque, nave Libra non debba essere interessata e debba continuare il suo pattugliamento». L.M. «dopo l’espressa richiesta di utilizzo di nave Libra da parte di Mrcc Malta, non emette l’ordine di fare intervenire la nave da guerra italiana in soccorso dell’imbarcazione in condizioni critiche, ma decide di fare telefonare alle autorità maltesi per soprassedere sull’utilizzo di nave Libra, come si desume proprio dalle telefonate intercettate».