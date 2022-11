Migranti, tensioni Italia-Ue. Francia e Germania pronte ad accogliere una parte dei profughi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo le tensioni Italia-Germania, l’Europa si muove sul caso migranti. «Abbiamo detto all’Italia, e lo diciamo insieme alla Germania, che se quella nave umanitaria (Ocean Viking) verrà accolta in Italia, anche noi accoglieremo una parte dei migranti, delle donne e dei bambini, affinché l’Italia non si debba prendere carico da sola del fardello di questo arrivo di migranti»: lo ha detto il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, intervistato questa mattina da RMC-BFMTV.

Giovedì sera era intervenuto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, a margine dei lavori della riunione del G7 in corso a Muenster, in Germania. «L’Europa - aveva detto - deve farsi carico dei grandi problemi in base al principio di sussidarietà e uno dei grandi problemi è proprio l’immigrazione. Serve che l’Europa se ne faccia carico collettivamente del problema. L’Italia ha 7.000 chilometri di costa, che non sono solo la frontiera del nostro Paese ma anche dell’Unione europea. È un problema che riguarda tutti. Quindi serve collaborare».

«Ho chiesto anche ai Paesi dei Balcani di collaborare in questa direzione, non soltanto a quelli che fanno parte dell’Unione europea. E così lo chiediamo all’Europa di far fronte comune, perché soltanto insieme possiamo risolvere questo problema», ha aggiunto Tajani.

Meloni: «Difesa confine esterno Ue priorità per Italia»

A margine degli incontri di giovedì a Bruxelles anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul tema dei migranti. «Abbiamo parlato - ha riferito Meloni - di flussi migratori e di un cambio del punto di vista della posizione dell’Italia, per cui la priorità diventa una priorità già prevista nelle normative europee, che è la difesa dei confini esterni».

«E’ una materia molto delicata e importante - ha aggiunto - sulla quale ho trovato orecchie disponibili all’ascolto».