Migranti, la tragedia sul Rio Grande e la foto che indigna il mondo

NEW YORK – Il ritratto della disperazione. Due corpi, riversi a testa in giù nell'acqua melmosa. Senza vita. Un padre, Óscar Alberto Martínez Ramírez e sua figlia Valeria, 23 mesi, neanche due anni di vita, che lo abbraccia sotto la maglietta nera. Sono stati ritrovati sulle rive del Rio Grande. Cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti. La foto scattata dalla giornalista Julia Le Luc sta facendo il giro del mondo su Internet. Racconta senza parole di disperazione e del pericolo di questi passaggi verso Nord dei migranti verso il sogno americano. Le tragiche conseguenze che questi esodi possono portare con sé, come nel Mediterraneo.

La scorsa settimana una delegazioni di parlamentari americani repubblicani e democratici ha visitato i centri di detenzione dei migranti irregolari e dei bambini separati dalle famiglie. E hanno denunciato casi di abbandono, le separazioni forzate – il caso più eclatante è quello di una infante di 4 mesi separata dalla madre irregolare – mancanza di acqua e cibo e condizioni sanitarie inadeguate per almeno 250 bambini e ragazzi. Con almeno 10 casi di minori in quarantena per problemi sanitari: infezioni e virus intestinali contratti nei centri al confine.

Il deputato repubblicano Will Hurd subito dopo la missione aveva parlato di “crisi umanitaria ai nostri confini” chiedendo la riforma delle leggi sull'asilo, maggiori risorse finanziarie per i più deboli. La senatrice Kirsten Gillibrand, candidata per una nomination democratica alle presidenziali, aveva detto: «Questo è un momento oscuro per il nostro paese. La storia non sarà gentile con gli autori di queste crudeltà».

