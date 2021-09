Migranti, nei tre mesi estivi sbarchi cresciuti del 73,8% rispetto allo stesso periodo del 2020

1' di lettura

Quest’anno il totale di migranti sbarcati in Italia nel periodo tra giugno e agosto, ossia nei mesi estivi, è stato del 73,8% superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2020. Se il confronto viene effettuato con il 2019, la crescita è stata del 591,6 per cento. I dati sono quelli forniti dal ministero dell’Interno nel cruscotto statistico giornaliero. Dal punto di vista politico il tema sbarchi è tornato d’attualità nelle ultime ore, dopo le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della prima conferenza stampa dopo la pausa estiva, e la replica a distanza giunta da fonti della Lega.

Draghi: Lamorgese lavora molto bene, numeri migranti non spaventosi

Il capo del Governo ha difeso l’operato della responsabile del Viminale Luciana Lamorgese, nel mirino delle critiche espresse in più di un’occasione dal leader della Lega Matteo Salvini. «Fa il suo lavoro e lo fa molto bene», ha chiarito Draghi. Quanto alla questione degli sbarchi, il premier ha messo in evidenza che è molto complessa. «Non ho trovato qualcuno che avesse la bacchetta magica.I numeri di quest’anno - ha aggiunto - non sono spaventosi, abbiamo avuto anni molto più peggiori di questo. Quindi credo che la ministra faccia il suo dovere e lo faccia bene».

Fonti Lega: su Lamorgese parlano numeri,urge incontro

A stretto giro la replica dall’entourage di Salvini: «Lasciamo parlare i numeri - hanno fatto sapere fonti del Carroccio -. Tralasciando rave party abusivi, baby gang e violenze diffuse. Un incontro con lei (Lamorgese, ndr) e il presidente Draghi è urgente e necessario: gli sbarchi del 2021 (39.410), del 2020 (19.339) e del 2019 quando Salvini era al Viminale (5.135) e del 2018 (20.077)».