Migranti, Ue: via libera a nuove sanzioni alla Bielorussia

I punti chiave Lukashenko: noi pronti a rimandare i migranti in patria

Il Consiglio Ue, riunito a Bruxelles, ha ampliato il regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia, per rispondere all’’attacco del presidente Aleksandr Lukashenko alle frontiere con Polonia, Lettonia e Lituania, condotto «strumentalizzando esseri umani a fini politici». Il quadro delle sanzioni è stato modificato con una decisione e un regolamento del Consiglio, che allargano i criteri che regolano l’inclusione nella lista delle persone fisiche e giuridiche sanzionate.

Finora la lista comprende 166 individui e 15 società o enti, colpiti o perché coinvolti nelle repressioni seguite alle elezioni dell’estate 2020, oppure perché ritenuti responsabili del dirottamento del volo Ryanair Atene-Vilnius del 23 maggio 2021, sul quale viaggiava un giornalista inviso al regime Lo scenario di nuove misure punitive era stato anticipato dall’Alto rappresentante per la politica estera della Ue Josep Borrell.

«Ieri ho avuto una serie di telefonate con i ministri polacco, lituano e bielorusso, e anche con il segretario generale delle Nazioni Unite per preparare l’incontro - aveva detto Borrell prima dell’incontro - Al ministro bielorusso ho detto che la situazione è inaccettabile e che va risolta fermando il flusso e i voli» di migranti.

Le tensioni fra Bruxelles e il governo di Minsk sono esplose dopo che la Bielorussia è stata accusata di trasportare confine con la Polonia centinaia di migranti in arrivo dal Medio Oriente, esortandoli ad oltrepassare i confini con la Ue. L’iniziativa, smentita dal governo bielorusso, viene considerata una rivalsa del presidente Alexander Lukashenko contro le «ingerenze» di Bruxelles sulla sua politica interna, nel mirino dei vertici Ue per le sue derive autoritarie. La Polonia, guidata dal premier nazionalista Mateus Morawiecky, ha chiesto alla Ue di finanziare la costruzione di un muro che «difenda» le sue frontiere dall’afflusso di migranti esteri. I leader comunitari si sono divisi sull’ipotesi, ritrovando una convergenza sulle sanzioni al leader bielorusso.

Lukashenko continua a sostenere che il suo esecutivo «non vuole conflitti al confine» e che le autorità bielorusse stanno facendo il possibile per impedire l’accumulo di rifugiati al confine. Il paese, ha aggiunto, è pronto a rimandare i migranti in patria, «ma loro non vogliono tornare». In precedenza Lukashenko aveva minacciato di bloccare l’afflusso di gas naturale dalla Russi all’Europa, bloccando il gasdotto che scorre nei suoi confini.