Migranti ultime notizie. Strage migranti, il Pakistan arresta 10 presunti trafficanti

16:40 Serbia, 113 irregolari fermati al confine con Ungheria



La polizia serba, in una operazione condotta nelle ultime ore, ha intercettato e bloccato 113 migranti irregolari nella zona intorno alla città di Subotica, nel nord del Paese a ridosso del confine ungherese. Nel darne notizia, il ministero dell’interno a Belgrado ha riferito che tutti i migranti sono stati trasferiti in un centro di accoglienza. Ieri, ha aggiunto il ministero, in una rissa fra migranti avvenuta in bosco non lontano da Subotica, si erano registrati almeno due feriti raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Tali operazioni di polizia, ha reso noto il ministero dell’interno, proseguiranno al fine di garantire la sicurezza dei cittadini ma anche degli stessi migranti. Sono sempre numerosi i profughi e migranti che bivaccano all’aperto e in rifugi di fortuna nella zona di frontiera nel nord della Serbia, tentando in tutti i modi di riuscire a passare in Ungheria e proseguire il viaggio verso i Paesi occidentali dell’Unione europea.