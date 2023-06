Vertice europeo bloccato da Ungheria e Polonia sull’immigrazione: conclusioni posticipate

Michel e Stoltenberg arrivano al Consiglio Ue

In base all'accordo preliminare raggiunto dai paesi membri in Consiglio a Lussemburgo, gli Stati membri sarebbero obbligati ad accogliere un certo numero di richiedenti l'asilo che arrivano in un Paese dell'Unione europea sotto pressione migratoria o, in caso contrario, a fornire un contributo finanziario equivalente a 20mila euro per ogni rifugiato non ricollocato. L'Italia, che a suo tempo aveva appoggiato l’intesa, cercava stamani di raffreddare le tensioni con Budapest e Varsavia.

Al di là della diatriba sulle nuove regole migratorie, alcuni osservatori imputano l’ostruzionismo polacco ed ungherese al tentativo dei due paesi di strappare il denaro del Fondo per la Ripresa, attualmente congelato per via dei nodi relativi allo Stato di diritto. C'è di più. È possibile (se non probabile?) che dietro al loro atteggiamento i due paesi tentino anche di posizionarsi in vista della prossima difficile trattativa su una revisione del bilancio 2021-2027.

Nel frattempo, ieri i dirigenti politici europei hanno approvato nella notte conclusioni sull'Ucraina. Si sono detti pronti a garantire al paese “impegni a favore della sua sicurezza” sul lungo termine. Spiegava ieri un funzionario europeo: «Si tratta nella sostanza di continuare a fare quello che stiamo già facendo: finanziare armamenti attraverso lo Strumento europeo di Pace; addestrare personale militare; e, se e quando ci saranno le condizioni, eventualmente pensare a una missione sul posto».



