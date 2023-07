Migranti, in corso la conferenza internazionale a Roma. Meloni: impegno comune contro i trafficanti, ma servono progetti di sviluppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via alla Farnesina la prima ‘Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni' organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. La premier, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha accolto i leader di molti Stati della sponda Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, nonché gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d'Africa e i vertici delle Istituzioni europee e delle Istituzioni finanziarie internazionali. Nazioni di origine, di transito, di primo arrivo in Europa e partner come gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Fra questi, sono presenti, il presidente degli Emirati arabi uniti Mohammed bin Zayed, il presidente tunisino Kais Saied, il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammed el Menfi ed il premier Abdul Hamid Dbeibah, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro dell'Interno dell’Arabia Saudita Abdulaziz bin Mohammed bin Nayaf Al Saud. Presenti anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del Consiglio Europeo Charles Michel.

Meloni incontra il presidente tunisino Saied, poi altri leader

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente della Repubblica di Tunisia, Kaïs Saïed, prima dell’inizio della Conferenza su sviluppo e migrazioni alla Farnesina. Meloni ha illustrato al presidente tunisino gli obiettivi della Conferenza, il presidente Saïed ha espresso il suo apprezzamento. «Questo è l’inizio di un percorso», ha spiegato la premier. “Tunisia e Italia hanno un futuro in comune”, gli ha risposto Saïed. Al momento è in corso un incontro tra Meloni e gli altri leader presenti alla Conferenza.

Tunisia, Meloni: "Con Memorandum raggiunto obiettivo importante"

Meloni: serve un impegno comune contro i trafficanti

Serve un impegno comune e più collaborazione per contrastare la rete dei trafficanti” che gestiscono le migrazioni illegali. Così la premier Giorgia Meloni aprendo la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni in corso alla Farnesina. «Italia ed Europa hanno bisogno di immigrazione ma non possiamo dare il segnale che verrà premiato chi entra illegalmente - ha continuato la premier Meloni -. Se da una parte siamo aperti a far entrare persone ma poi non ci occupiamo del destino che avranno nelle nostre nazioni non è solidarietà». Meloni ha poi aggiunto: «Il fatto che siedano a questo tavolo i massimi rappresentanti di oltre 20 Stati e diverse organizzazioni internazionali dimostra l’amicizia tra i nostri popoli e la consapevolezza che per affrontare le sfide che abbiamo di fronte sia fondamentale lavorare insieme».

Von der Leyen: distruggere il business dei trafficanti

Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni alla Farnesina. «Dobbiamo reprimere i trafficanti» e «distruggere il loro cinico modello di business. L’apertura di nuovi percorsi legali tra i nostri continenti può creare un’alternativa reale e sicura ai pericolosi viaggi in mare».«In Ue stiamo - ha aggiunto - lavorando per promuovere il reinsediamento e l’ammissione umanitaria. Dobbiamo unire le forze per smantellare il modello di business crudele e illegale dei criminali e sensibilizzare le persone sulle bugie che i trafficanti diffondono».



Meloni: tra Europa e Mediterraneo sia un dialogo tra pari

Ma Meloni non ha parlato solo di repressione. Ha ricordato che «al centro dei flussi migratori ci sono soprattutto le persone, vite, speranze, paure sofferenze. Usate, sfruttate da organizzazioni criminali che seguono solamente la logica del profitto e ognuno ha negli occhi la morte di chi non è riuscito a superare i viaggi della speranza, la disperazione dei sopravissuti che hanno perso i cari. Allora è nostro dovere occuparci, ovviamente, dei nostri Stati ma anche del destino di queste persone. Ecco perché penso che dobbiamo iniziare insieme un percorso di dialogo, che però deve portarci a centrare obiettivi concreti»