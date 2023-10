Migranti, viaggio a San Ferdinando dove la tendopoli non è la soluzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per capire se la soluzione al problema della gestione dei flussi dei migranti - accoglienza, contenimento, respingimento, espulsione - è una tendopoli, basta andare a San Ferdinando, nell’area industriale che lambisce il porto di Gioia Tauro e il comune di Rosarno, dove, in un accampamento del ministero dell’Interno, vivono in condizioni di estremo degrado i migranti che lavorano come braccianti stagionali. Oggi sono circa 300, ma negli scorsi anni si sono toccate punte di 2mila persone. Anche donne, soprattutto nigeriane, vittime di tratta.

Dentro la tendopoli di San Ferdinando Photogallery17 foto Visualizza

Nella tendopoli di San Ferdinando

Mentre su tutto il territorio nazionale il governo requisisce aree dismesse, campi da calcio ed ex caserme, e, fra le proteste di sindaci e governatori, già sorgono i primi insediamenti per ospitare chi arriva in Italia illegalmente, a San Ferdinando i migranti, la maggior parte in attesa del permesso di soggiorno, conducono la loro esistenza come in un ghetto. Lavorando nei campi, per lo più in nero (nella Piana di Gioia Tauro il settore agrumicolo conta oltre 5mile aziende) e vivendo in povertà e in miseria.

Loading...

Lavoro nero in agricoltura

I braccianti africani di San Ferdinando si muovono in bicicletta o attendono all’alba i camion dei caporali. I 48 euro al giorno previsti dal contratto di lavoro occasionale agricolo sono un miraggio. «E così difficilmente maturano il diritto alla disoccupazione», spiega Nicola Rodi, segretario generale della Flai Cgil per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria, che segue le sorti degli stagionali che arrivano dall’Africa subsahariana, la correttezza delle loro buste paga e del loro contratto, quando viene applicato. E anche i loro spostamenti in altre regioni: «Finito il periodo della raccolta in Calabria, molti si trasferiscono in Puglia, nel Lazio, nel Veneto. E di tanti si perdono le tracce». Con altri sindacalisti, Rodi ha anche organizzato diversi presidi contro i mediatori illegali di manodopera, ma tutto è rimasto più o meno com’era.

Avviare percorsi di emancipazione

La Cisl da anni parla della tendopoli di San Ferdinando come di «una terra di nessuno, in cui persino lo Stato fa mancare i suoi presidi. Si tratta di un ghetto senza regole, senza sicurezza né igiene né condizioni minime di vivibilità». Il segretario generale di Fai Cisl Reggio Calabria Nino Zema sottolinea inoltre che «è necessario che istituzioni e associazioni facciano rete, per avviare percorsi di emancipazione, riconoscendo gli abitanti del ghetto come persone e consentendo loro, magari gradatamente, di uscire da quel luogo per inserirsi come lavoratori nel territorio. Del resto sono loro che fanno arrivare sulle nostre tavole le eccellenze calabresi»



Il degrado e l’infiltrazione della criminalità

All’interno della tendopoli della Piana di Gioia Tauro, come pure nel vicino campo container di Rosarno, le condizioni igieniche non sono nemmeno minime, a terra un pantano, i bagni fatiscenti e l’acqua a singhiozzo: quando c’è, qualcuno di loro la riscalda dentro dei fusti e poi la vende. In piccoli empori improvvisati si trova il necessario che serve a chi vive miseramente, un materasso, un fornello, una bici. La criminalità si infiltra, tra spaccio di droga e prostituzione, nonostante i presidi delle forze dell’ordine e la presenza dei vigili del fuoco: lì un incendio divampa in un attimo, com’è stato nel 2017 e anche l’anno dopo, quando tra le fiamme morì la giovane nigeriana Becky Moses, costretta dalla normativa di allora – l’espulsione dopo il doppio diniego alla richiesta d’asilo, stabilito dal decreto Minniti-Orlando - a lasciare il borgo dell’accoglienza di Riace.