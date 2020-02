Mike Bloomberg: «Solo io posso battere Donald Trump» Primo dibattito televisivo per il miliardario editore candidato con i democratici preso di mira dal fuoco amico dei suoi rivali dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Sanders avanti in Nevada, il suo rivale ora e' Bloomberg

4' di lettura

NEW YORK - «Con il senatore Sanders non c’è alcuna chance di riprendere la Casa Bianca. Solo io posso battere Donald Trump e ho l’esperienza per fare il presidente, io sono stato sindaco di New York, la città con più diversità. Io imprenditore, manager, filantropo». Michael Bloomberg nella sua prima apparizione televisiva, al nono dibattito tra i sei principali candidati democratici per la nomination alle presidenziali non le manda a dire. Com’era prevedibile il miliardario editore è stato investito dal «fuoco amico» degli altri candidati. Nel bene e nel male, è stato il vero protagonista del confronto in diretta Tv che nella serata di mercoledì 19 febbraio ha tenuto incollati davanti al video milioni di americani.

Il 19% di gradimento

Bloomberg è apparso tra i principali candidati anche se il suo nome nei caucus in Nevada del 22 febbraio e alle primarie in South Carolina il 29 febbraio non ci sarà: le regole del partito democratico prevedono che un candidato possa partecipare ai dibattiti televisivi se ha raggiunto in almeno 4 sondaggi nazionali un gradimento che supera la doppia cifra percentuale. Gli ultimi sondaggi dicono che Bloomberg ha il 19% di gradimento, al secondo posto dopo Bernie Sanders che è salito al 33%, davanti agli altri quattro. L’ex sindaco di New York per dodici anni ha deciso di giocarsi il tutto per tutto spendendo finora 400 milioni di dollari (suoi) in pubblicità massive, in attesa del primo «Super martedì», il 3 marzo, quando in palio ci saranno 15 stati e il 40% dei delegati per la convention nazionale dove si nominerà lo sfidante di Trump per le elezioni del 3 novembre.



Scintille con Sanders

Tutti gli altri candidati hanno preso di mira Mike Bloomberg. Uno scontro fiero, con attacchi diretti senza troppi giri di parole. Ci sono state scintille con Sanders, il senatore del Vermont primo nei sondaggi, il candidato che piace ai giovani per le sue politiche radicali che Bloomberg ha definito «il socialista con tre case di proprietà».



Agenda «solo per miliardari»

Sanders ha ricordato le sue politiche discriminatorie quando era sindaco di New York contro le minoranze «che non aumenteranno certo l’afflusso degli elettori il 3 novembre» e ha detto che la sua agenda è solo per miliardari. «Noi stiamo dando voce alla gente che è stanca di essere governata da miliardari, come mister Bloomberg, gente che cerca di espandere le proprie ricchezze, mentre mezzo milione di persone in America dorme per strada stanotte. Forse è il momento – ha concluso – che la classe lavoratrice di questo paese abbia un po’ più di potere a Washington».



«Spendo i miei soldi per mandare via Trump»

Bloomberg ha ribattuto colpo su colpo: «Io sono un filantropo che non ha ereditato il suo patrimonio, ma che ha saputo creare ricchezza. Sto spendendo i miei soldi per cercare di liberarci di Donald Trump: il peggiore presidente che mai abbiamo avuto». Elizabeth Warren, l’altra candidata della sinistra del partito, ha rincarato la dose rinfacciando all’ex sindaco di New York alcune frasi sessiste, le politiche discriminatorie contro le donne nella sua società: «L’obiettivo dei democratici non può essere quello di sostituire un miliardario arrogante con un altro».