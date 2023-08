Mikhail Lesin morto a Washington

Il ministro della stampa russo Mikhail Lesin fu trovato morto per un “trauma da corpo contundente alla testa” in una stanza d’albergo di Washington, DC, nel novembre 2015. Lesin, che aveva fondato la rete televisiva in lingua inglese Russia Today (RT), stava valutando la possibilità di stringere un accordo con l’FBI per proteggersi dalle accuse di corruzione prima della sua morte, secondo il Daily Beast. Per anni Lesin era stato al centro della vita politica in Russia e sapeva molto sui meccanismi interni dei ricchi e dei potenti.



