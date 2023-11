Milan, anatomia di una crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Povero Diavolo che pena mi fai», canta con voce struggente Riccardo Cocciante riferendosi alle sue disavventure amorose. Lo stesso, con uno spericolato cambio di scena, si può dire del Milan uscito tra i fischi e i lazzi dei suoi tifosi da San Siro dopo l’indecorosa sconfitta (0-1) casalinga con l’Udinese, squadra che finora non aveva mai vinto in campionato.

Ma non è dell’Udinese che dobbiamo parlare, e neppure del penalty farlocco che ha permesso ai friulani di dare la mazzate finale a un Milan lento e fragile come un pulcino bagnato. E ora son guai perchè il Milan si ritrova, alla vigilia del ritorno con il Psg, in una situazione di estrema fragilità. Con Pioli contestato e sottostimato, un attacco che segna col contagocce, la difesa sempre più vulnerabile e il terzo posto ormai a rischio.

Più che i sei punti di distacco dall’Inter (dopo 11 giornate non è il finimondo), quello che preoccupa è il senso di sfaldamento che danno squadra e società con l’aggiunta di quel ridicolo balletto su Ibrahimovic, considerato come una sorta di tutor carismatico da affiancare al tenero Pioli. A parte che lo stesso Ibra, almeno al momento, non sembra orientato ad accettare questo bizzarro ruolo da «capoclasse cattivo» che mette in riga i reprobi neghittosi, quello che non quadra è il senso dell’operazione.

L’ombra di Ibrahimovic su Pioli

Se la presidenza rossonera, con Gerry Cardinale accorso al capezzale del malato, non crede più in Pioli, allora lo dica chiaramente e, dopo la sosta della nazionale, prenda le misure adeguate. Ma se ha ancora fiducia in Pioli, come sembra trapelare i queste ore, allora la fiducia bisogna dargliela completamente. Pioli è stato l’uomo dello scudetto, l’allenatore che ha portato il Milan alla semifinale di Champions, partendo cinque anni fa da una squadra che era completamente allo sbando. A un tecnico così, per rispetto, non si può dire che ha bisogno di una figura esterna che motivi i suoi giocatori. È umiliante per Pioli, perché sembra che abbia bisogno della balia, ed è una scelta poco credibile per una società che aspira a essere moderna e «algoritmica» come ci ripete da quando il fondo americano Red Bird ha acquistato il Milan.

Ma come? Si parla di un nuovo stadio per essere in sintonia con i più prestigiosi club europei, si fa una campagna acquisti tutta centrata su un rinnovo di quasi metà del gruppo, dando il ben servito a un dirigente come Paolo Maldini, e poi chiedete al santone Ibra di tirarvi fuori dai guai? È questa la mentalità vincente americana? È questo il nuovo calcio che avanza di cui si è fatto tanto propugnatore Gerry Cardinale?