Milan campione dopo 11 anni di «purgatorio»: è festa rossonera

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo ben 11 anni il Milan torna in vetta al calcio italiano. I rossoneri hanno riconquistato l’agognato diciannovesimo tricolore all’ultima giornata di campionato vincendo per 3-0 sul campo del Sassuolo. A San Siro invece i tifosi dell’Inter hanno dovuto inghiottire il boccone amaro nonostante la vittoria - sempre per 3-0 - sulla Sampdoria. I nerazzurri dopo un solo anno si scuciono dunque lo scudetto dalle maglie per cederlo ai rivali concittadini.

La sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia è stata una cavalcata trionfale per i rossoneri, in vantaggio di tre reti dopo soli 36 minuti grazie alla doppietta di Giroud e alla rete di Kessié. Troppe le differenze motivazionali tra le due squadre in campo, con il Sassuolo che chiude il campionato a metà classifica e il Milan che invece non doveva assolutamente perdere per mantenere il vantaggio di due punti sull’Inter. La tensione per la posta in gioco è svanita al 17’ del primo tempo con la rete di Giroud, che ha concesso il bis un quarto d’ora archiviando la pratica.

Loading...

È così iniziata la grande festa per gli oltre 20mila tifosi rossoneri in trasferta a Sassuolo e per le decine di migliaia in attesa a Milano, tra cortei, bandiere e suoni di clacson fino alla bolgia di Piazza Duomo, mentre i 70mila interisti lasciavano delusi il Giuseppe Meazza. Una lunga notte di gioia per lo scudetto ritrovato un po’ a sorpresa, in un’annata che ai nastri di partenza non vedeva certo il Milan come favorito numero uno per il titolo.

I tifosi, che si sono ritrovati anche davanti alla sede di Casa Milan, in piazza Castello e in piazza Sempione, al fischio finale dell’incontro di Reggio Emilia hanno raggiunto - secondo stime della Questura - le oltre 30 mila unità in piazza Duomo dove è stato disposto il salto fermata della stazione metropolitana Duomo M1 e M3.

Milan in vetta dopo 11 anni. La grande festa rossonera Photogallery19 foto Visualizza

«Complimenti Milan. Quest’anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l’anno prossimo». Così l’Inter su Twitter ha voluto fare i complimenti al Milan.