Milan e Inter, con il nuovo stadio 3.500 posti di lavoro in più: lo studio di fattibilità

Secondo lo studio se si privilegiasse la ristrutturazione di San Siro, occorrerebbe «demolire il terzo anello per ridurre la capienza dell’impianto, ampliare la circolazione sui vari livelli e consentire l’integrazione dei servizi disponibili; rifare la copertura per renderla acusticamente adeguata; mantenere il secondo anello;demolire e ricostruire il primo anello, la parte più vetusta dello stadio; costruire un edificio esterno dietro la tribuna rossa per aumentare i volumi coperti per creare aree tecniche di hospitality e uffici e tale edificio coprirebbe la vista di quanto rimarrebbe dell’attuale San Siro. Si arriverebbe ad una capienza sotto i 60mila posti...con un livello di comfort per almeno 30mila tifosi al di sotto degli standard moderni».

Un modo chiaro per dire che ristrutturare non conviene. E come se non bastasse si aggiunge «che i tempi di una tale ristrutturazione potrebbe non assicurare il compeltamento dei lavori e l’agibilità dello stadio per le Olimpiadi invernali del 2026».

ANALISI ECONOMICA

Il nuovo stadio invece avrebbe a regime più di 60mila posti, scrivono Inter e Milan, con una capienza “premium” di 12.500 posti. Per la costruzione dello stadio ex novo sono stimati circa 650 milioni, mentre i costi di ristrutturazione sono di 510 milioni. I tempi di realizzazione sarebbero di 3 anni, contro i 5-6 della ristrutturazione.