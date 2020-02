Milan fashion week: il coronavirus frena anche altre nazionalità

Gli showroom stressati dalle defezioni inventano nuove formule

Chi organizza la campagna vendite rispettando un calendario fitto e minuzioso, invece, sono gli showroom dove i compratori scelgono le collezioni e le ordinano. Milano è una delle capitali della moda a maggior concentrazione di showroom internazionali che, di fronte agli effetti dell’epidemia di coronavirus, si stanno attrezzando per raggiungere la Cina virtualmente : «La situazione è critica – spiega Riccardo Grassi, titolare dell’omonimo showroom multimarca con sede a MIlano e Parigi – : noi, per esempio, realizziamo il 40% del fatturato con i mercati asiatici. Per mostrare le collezioni ai buyer cinesi ci siamo attrezzati: mandiamo le foto dei capi e poi organizziamo delle videochat per mostrare i capi indossati. Abbiamo dedicato una stanza ad hoc a questo showroom che è reale e virtuale insieme».

Defezioni anche da Usa e Taiwan

Riccardo Grassi conferma che non sono solo i cinesi a rinunciare alla presenza alla fashion week milanese: «La paura di viaggiare c’è. Gli americani hanno ridotto i team all’osso: mandano solo le persone indispensabili e sono in calo anche i buyer taiwanesi. In proporzione a Milano abbiamo avuto un decremento di buyer maggiore che finora possiamo riscontrare sugli appunta menti presi a Parigi, nonostante la capitale francese, molto più grande rispetto a Milano, incuta più timore nei viaggiatori ».

Il problema, però, non riguarda solo gli ordini ancora da scrivere: «Al momento c’è molta merce ordinata in precedenza ferma alle dogane. Quindi anche i negozi che non hanno chiuso sono vuoti».