Milan, Inter, Juventus: il campionato ritrova le «solite note» I rossoneri sempre più lanciati, gli uomini di Conte non guardano in faccia nessuno, quelli di Pirlo imparano a vincere: è finita l’incertezza di Dario Ceccarelli

Forse è solo una fugace impressione, ma qualcosa lassù in vetta si sta schiarendo. O comunque semplificando. Non è detto che anche questo sia merito di Super Mario Draghi (riuscito nell’impresa eccezionale di mettere d’accordo Salvini con Zingaretti, e viceversa ) però anche nel campionato ci sono degli importanti sviluppi che riportano finalmente un po’ di ordine dopo tanti mesi di logorante incertezza. Non se ne poteva più, diciamo la verità, di un torneo dove tutti, perfino il Sassuolo o il Benevento, potevano alzare la voce e mettersi a dettare l’agenda del calcio. E senza nessun rispetto per le competenze di quelle grandi società, come Milan, Inter e Juventus, che sono arrivate in cima dopo tanti anni di faticoso lavoro.



Finalmente si capisce chi comanda

Ma adesso basta con l’anarchia un po’ folle «del tutti possono fare tutto». Anche nel campionato, dopo 21 giornate di pazzia, finalmente si capisce chi comanda. Se prima erano almeno sette-otto le squadre che affollavano l’alta classifica, mandando in tilt le previsioni degli osservatori, adesso la rosa dei candidati allo scudetto si è sfoltita riportando chiarezza e trasparenza dove prima c’era solo uno sciagurato movimentismo. Guardiamo la classifica, dove i numeri parlano chiaro: Milan 49, Inter 47, Juventus 42. Questo è il trio più accreditato nella fuga per lo scudetto. Un trio storico, se vogliamo dire, ma decisamente più strutturato per raggiungere l’obbiettivo tricolore e non sfigurare in Europa dove ci osservano con attenzione.



Il Milan di Ibra sempre più lanciato

Cominciamo dal Milan, decisamente in testa, e decisamente sempre più lanciato con Ibrahimovic, di doppietta in doppietta, sempre più trascinatore. Per il tenero Crotone (4-0) non c’è scampo: una domenica bestiale. Per il Diavolo invece è un altro giorno in Paradiso. E non solo perchè sta beato sopra tutti. Ma perchè parliamo di una squadra che, un anno fa, all’inizio della pandemia, sembrava destinata ai peggiori bassifondi. Adesso è tutto cambiato. Dalle giacca con le toppe è passata allo smoking. Eppure il Milan viene ancora snobbato, come fosse sempre sul punto di tornare alla mensa dei poveri.

Col Crotone, grazie anche alla doppietta show di Ibra ( che raggiunge 501esimo gol con squadre di club) e quella di Rebic, va via in scioltezza. Certo, il confronto è impari. Però gli scudetti si vincono proprio accumulando punti in queste partite. Che sono facili fino a quando non si complicano. Comunque, mentre continua la sua marcia, il Milan sta recuperando i pezzi migliori della sua argenteria (vedi Calhanoglu).



L’Inter non guarda in faccia nessuno

E l’Inter? La squadra di Conte , seconda a due punti dal Milan, va avanti senza guardar in faccia nessuno. Se ha dei buchi, nell’attesa che Suning trovi altri soci e paghi gli stipendi, li ha solo nel bilancio. Per il resto procede con la sicurezza dei forti. Anche a Firenze tutto le riesce facile con un Barella super e un Hakimi che spariglia. E, quando non segna Lukaku, segna qualcun altro. Insomma, Conte può perfino rilassarsi. Ma solo per un giorno. Perchè martedì c’è di nuovo la Juve in Coppa Italia. E se l’Inter non ribalta il 2-1 di Milano, addio anche a questo trofeo.



La Juve torna a fare la Juve

Infine la Juventus che del trio scudetto è la più blasonata ma anche la più contestata per via del faticoso avvio di Andrea Pirlo, naestro calciatore ma studente allenatore. Qui i progressi, come si è visto nel 2-0 con la Roma, sono evidenti a tutti. Ormai la Juventus è tornata a fare la Juventus: cioè a vincere facilmente con le più deboli. E ultimamente anche con le più forti ricorrendo però al contropiede, cosa abbastanza stupefacente dopo due anni di ribaltoni (Allegri e Sarri) per trovare un gioco meno tattico e più spettacolare. Vero: Ronaldo con i suoi gol (16 in campionato) la toglie spesso dai guai, ma questo è un demerito? Il baricentro è troppo basso e perfino Chiesa deve preoccuparsi più di difendere che di offendere? Pazienza, risponde Pirlo, con un vago guizzo nello sguardo. «Mi chiedete se con la Roma sia stata una vittoria alla Sarri, o alla Allegri? Non lo so. Quello che conta è il risultato», conclude sardonico il tecnico bianconero.