Milan, Investcorp ed Elliott al rush finale: accordo atteso in settimana

È una settimana decisiva per il riassetto azionario del Milan. Secondo indiscrezioni, se tutto andrà come previsto e non ci saranno sorprese, una firma per il passaggio del club rossonero al private equity internazionale, con quartier generale nel Bahrain, Investcorp, potrebbe già esserci il prossimo venerdì 29 aprile.

Le trattative

Le negoziazioni stanno proseguendo e le parti si trincerano nel più assoluto riserbo, ma sembra che ormai siano stati superati diversi paletti e che soltanto qualche ostacolo imprevisto...