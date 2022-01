Milan-Juventus: che barba, che noia! Lo 0-0 piace solo all’Inter

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Tutto il resto è noia», cantava Franco Califano riferendosi alle fragili illusioni di una improbabile storia d’amore. In questo grigio Milan-Juventus, così brutto da non sembrar vero, non c’è neppure l’ombra di un’illusione. Il sogno infatti svanisce subito. È tutto sbiadito, senza cuore e senza passione. Un equilibrio della paura. Come le schermaglie per il voto del Quirinale. Finisce zero a zero con un lieve vantaggio ai punti del Milan per aver tirato qualche volta in più nella porta bianconera con Leao ed Hernandez. Ma nella sostanza nulla cambia visto che ai punti nel calcio non si vince e che, in chiave di classifica, è il Milan a uscirne più penalizzato. L’Inter infatti allunga a +4 e tra 15 giorni, dopo la sosta della nazionale, arriva il derby. Un derby in cui il Milan, per riportarsi sotto, avrà l’obbligo di vincere, cosa non facile di questi tempi con la squadra di Inzaghi.

L’occasione persa da rossoneri e bianconeri

Se il Milan, raggiunto dal Napoli a quota 49, perde un’occasione, che cosa si può dire della Juventus che fallisce perfino l’aggancio al quarto posto? Il Conte Max dice che tutto sommato è soddisfatto, e parla di partita «maschia e combattuta». Aggiungendo che lo spettacolo è mancato anche per colpa del prato di San Siro. Contento Allegri, contenti tutti. Fossimo nei suoi panni, però, ci domanderemmo come mai in più di novanta minuti la Juventus non è mai riuscita una volta a centrare la porta del Milan. Neanche per sbaglio. Neanche con una conclusione innocua.

Loading...

E qui piovono inevitabilmente altre domande: come mai in una sfida di questa portata Dybala è svanito nel nulla? A cosa serve un giocatore di talento? A fare appunto la differenza. A portare quel valore aggiunto che dovrebbe giustificare le cifre folli che l’argentino e altri molto meno bravi di lui richiedono. Dybala è sparito nel nulla, ma a sua parziale giustificazione va detto che palloni giocabili gliene sono arrivati pochissimi. Per colpa di un centrocampo, quello bianconero, bravo solo a difendere. Tutto il resto, come direbbe ancora Califano, è noia. Non un lancio, non un’apertura filtrante. Non c’è costruzione, non c’è un gioco che porti gli attaccanti in condizioni di fare il loro mestiere, cioè far gol.

La fake news dell’erba di San Siro

L’altra fake news è quella sul prato di San Siro. Vero che non gode di buona salute, vero che è stressato dalle troppe partite di questo ultimo periodo. Ma dire che non si esce dalla propria metà campo per colpa del terreno, è una ulteriore presa per i fondelli. Alla fine, da questa sfida ingloriosa, non ne esce bene nessuno. Il Milan perde terreno dall’Inter e perde anche Ibrahimovic per un guaio al tendine d’Achille destro. La Juve resta dov’è, non approfittando della frenata dell’Atalanta con la Lazio, un altro zero a zero francamente inguardabile anche per le tante assenze. Unica consolazione per Allegri è di proseguire nella striscia positiva. Nove risultati utili di fila testimoniamo certamente un progresso. Ma stiamo parlando della Juventus, non della Salernitana, povero capro espiatorio di un campionato sempre più condizionato dagli infortuni e dalla pandemia .

Chi gode, dopo lo strazio di San Siro, è lìInter che prosegue il suo volo verso lo scudetto. Lo fa però con qualche turbolenza di troppo, come dimostra la sofferta vittoria col Venezia. Una vittoria strappata all’ultimo minuto (colpo di testa di Dzeko) e ancora una volta in rimonta. Che dire? Quando si vince in casa all’ultimo respiro, dopo aver rischiato di perdere, vuol dire solo una cosa: che tutti i santi del calcio stanno dalla tua parte. E che quei tre punti, raggiunti con una vittoria «sporca», saranno ancora più cruciali nella corsa verso lo scudetto.