Milan, l’impresa del «Normal One» e la corsa con l’Inter alla seconda stella

E mentre esplode il delirio che dalla via Emilia risale verso Milano, a San Siro l'Inter chiude l'ultima sfida con la Sampdoria con un tre a zero più agro che dolce e asimmetrico rispetto a quello rossonero.Tutti i gol infatti (uno di Perisc e due di Correa) sono arrivati nella ripresa dopo aver metabolizzato che il Milan aveva già asfaltato il Sassuolo. Qui però l'Inter ha avuto il merito di non disunirsi arrivando con onore alla linea del traguardo. E con oltre 70mila tifosi che l'hanno applaudita e quasi consolata per il mancato bis dello scudetto. Un esempio di passione da indicare a modello. Certo, l'Inter quest'anno si porta a casa una Super Coppa e una Coppa Italia. Non è male, per Inzaghi, come bilancio. Il dopo-Conte è superato. Però la vera festa è altrove, anzi è già sotto il cavallo di Vittorio Emanuele II in una piazza Duomo ormai pavesata di rosso e nero.

La papera che svoltò lo scudetto

Ma questo è il calcio, quello strano gioco che combina brutti scherzi, come la clamorosa papera di Jonut Radu, il portiere di riserva dei nerazzurri, che a Bologna fece svoltare lo scudetto verso la Milano rossonera. Poteva essere la gara del sorpasso, e invece fu quella della beffa. Mai dire che si può contare su una partita da recuperare. Quel famoso “asterisco” peserà per molto tempo nei ricordi dei tifosi interisti. “Ci rimane l'amaro in bocca” ha detto Inzaghi con Perisc che esce in stampelle per un infortunio al polpaccio. Resterà? “faremo il massimo” ha ribadito Marotta ben sapendo che, perdere lo scudetto, non è un buon viatico per far restare un asso di quel calibro. Ma intanto, mentre i diavoli fanno festa, e quelli del Biscione rosicano e metabolizzano (ah, che disdetta il derby di ritorno...) una certezza resta certezza: che questo scudetto alla Milanese, seppure targato Milan, è una cosa bella per tutta la città. Un trofeo da esportare in tutto il mondo perchè questo campionato con brivido final, ha portato lustro alla metropoli tutta, a qualsiasi naviglio essa appartenga.

Forse Milano non si può ancora permettere fenomeni come Mbappè, ma poco importa. Anzi forse è meglio così, visto le cifre folli che girano in questo pazzo mondo che ogni volta si stupisce delle sue follie.Milano rimboccandosi le maniche in due anni ha vinto due scudetti consecutivi. Ora Milan e inter sono entrambe a 19 titoli. Non male, come bottino. Trentotto scudetti in due. La prossima sfida, di questo infinito derby, sarà per la seconda stella. Che vinca il migliore. L'altra sfida importante è quella per lo stadio. Che sia San Siro o che sia un impianto completamente nuovo, non importa. Basta muoversi. Prendere una decisione anche perchè le Olimpiadi del 2026 (Milano assieme a Cortina) si avvicinano. E poi, come dicono i vecchi milanesi, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ma c'è tempo per questi discorsi. Ora è tempo di cori e brindisi, di canti e abbracci. Di allegria, soprattutto, ne abbiamo bisogno.

L’impresa del “Normal One”

Questo lunedi (alle 18) tutto il Milan è atteso dai tifosi per un omaggio finale nelle vie del centro. L’uomo che deve essere più festeggiato, per lo scudetto più imprevisto di sempre (almeno 2/3 squadre alla partenza erano più attrezzate del Milan), pensiamo sia Stefano Pioli, l'artefice di un percorso iniziato nel 2019 quando il Milan più che un blasone era un problema. Sia sul campo che nei libri contabili. Invece Pioli, nella sua particolare veste di “Normal One”, è riuscito a ricostruire una squadra che ormai viveva solo di bei ricordi. E qui bisogna dare atto anche alla società, al Fondo Elliot della famiglia Singer (presente al completo a Reggio Emilia), di aver lavorato bene dando fiducia al lavoro di Paolo Maldini, di Ivan Gazidis e di tutto lo staff rossonero. E va ricordato che nel luglio di due anni fa, dopo la strepitosa cavalcata post lockdown, Pioli venne riconfermato da Elliot quando il famoso “progetto” Rangnick (carismatico allenatore tedesco ) stava ormai prendendo forma.

Con quell'atto di fiducia, verso un allenatore che aveva ricompattato l'ambiente rossonero, il Milan ha cominciato il volo che l'avrebbe portato ad atterrare con destinazione scudetto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Stefano Pioli non è più giovanissimo. A 56 anni non aveva mai vinto un titolo. Proprio come i suoi giovani discepoli che, fino a qualche settimana fa, erano più o meno considerati ragazzi “interessanti “ma da far crescere. Invece con Pioli questi ragazzi sono cresciuti in fretta, molto in fretta. Prima con Ibrahimovic, poi facendosi coraggio da soli.