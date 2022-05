Milan, la mossa di Investcorp: pronto equity per 800 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre sembra in una fase cruciale la trattativa fra Investcorp ed Elliott per il passaggio proprietario del Milan, si alza il velo sulla struttura finanziaria dell’operazione. Investcorp, il fondo del Bahrain impegnato nella trattativa con il gruppo americano (affiancato da Jp Morgan e Bofa Merrill Lynch), sarebbe infatti pronto, secondo le indiscrezioni, a mettere sul tavolo circa 800 milioni di euro di risorse proprie per acquisire il club rossonero. Altri 400 milioni di euro (per una valutazione...