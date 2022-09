Milan, udienza in tribunale per il caso Elliott-Blue Skye

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La società d’investimento americana RedBird finalizza con il closing l’acquisizione del Milan, ma non si fermano le iniziative in Tribunale per ostacolare il processo di vendita. Malgrado l’ufficialità sul passaggio delle azioni cedute da Elliott al gruppo newyorkese guidato da Gerry Cardinale, non si arrende infatti il gruppo londinese Blue Skye, che possiede una piccola partecipazione nel Milan. L’investitore si è rivolto al Tribunale di Milano con un procedimento cautelare e un’udienza è stata...