Milan, nel nuovo capitale anche New York Yankees e il fondo di LeBron James

I New York Yankees e un fondo di investimento di Los Angeles pronti ad affiancare il gruppo di private equity statunitense RedBird alle prese con l’acquisizione del Milan per 1,2 miliardi di euro.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Financial Times, la squadra di baseball più titolata al mondo, proprietà della famiglia Steinbrenner, e Main Street Advisors, il fondo con sede a Los Angeles che conta tra i propri investitori la stella del basket LeBron James, il famoso produttore musicale Jimmy Iovine (già producer degli U2 e braccio destro di Steve Jobs quando la Apple lanciò l’iTunes) e il rapper Drake, diventeranno azionisti della squadra di calcio italiana che ha vinto di più in Europa.

RedBird annuncerà l’ingresso dei nuovi soci già mercoledì, quando dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del club dall’attuale proprietario, l’hedge fund statunitense Elliott Management. L’operazione, orchestrata dal fondatore di RedBird Gerry Cardinale, evidenzia il continuo interesse degli investitori statunitensi per l’acquisto di quote dello sport più popolare al mondo e in particolare di squadre di Serie A. Gli Yankees sono tra i più grandi marchi dello sport, con un record di 27 titoli della Major League Baseball. La squadra è di proprietà della famiglia Steinbrenner dal 1973, quando il defunto patriarca George pagò 8,8 milioni di dollari per la franchigia che oggi è valutata da Forbes 6 miliardi di dollari. Gli Yankees sono comproprietari, assieme al City Football Group di Manchester, della franchigia New York City Fc della Major League Soccer statunitense.

Cardinale ha lavorato con i New York Yankees per decenni, anche durante i suoi anni alla Goldman Sachs come consulente e investitore per la nascita del canale sportivo della squadra Yes Network. Il disegno è far crescere i ricavi del club italiano. Non si escludono la trasmissione delle partite del Milan su Yes Network e accordi con Amazon. James, Iovine e Drake sarebbero investitori passivi nel Milan attraverso il fondo.