Milan con Oppo e Lenovo con l’Inter. È iniziato il derby delle tecnologie

2' di lettura

Non è propriamente un derby visto che Oppo qui da noi è conosciuta per gli smartphone mentre Lenovo è leader nei Pc ma la partita dei marchi cinesi sulle maglie delle squadre più importanti di serie A è ormai una consuetudine per il calcio italiano. Partiamo dal team che ha vinto lo scudetto.

MILAN, ITALY - JULY 13: during an AC Milan Women training session on July 13, 2021 in Milan, Italy. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Qui casa Inter

Lenovo e l’Inter hanno rinnovato la loro partnership pluriennale con il posizionamento del marchio dell’azienda cinese sul retro della maglia home della stagione 2021/2022. Lenovo è Global Technology Partner dell'Inter dal 2019 e come ha spiegato a Il Sole 24 Ore Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group, Lenovo, l’obiettivo è quello di «supportare Inter con la tecnologia per raccogliere e gestire una maggiore mole di dati». Qundi non solo pc portatili, monitor e accessori ma anche server,data management, soluzioni di storage e dispositivi di smart collaboration». Lenovo, come precisa Rossi, si propone come integratore di tecnologie non solo lato hardware. Per esempio, dall’anno scorso, come sottolineano i manager della multinazionale cinese, la velocità dell'elaborazione dei dati è migliorata del 20% con oltre 100 milioni di data point monitorati via GPS nel corso degli allenamenti. I data point strutturati e non strutturati forniranno informazioni strategiche sulla forma fisica dei giocatori e per l'analisi delle partite. Durante le sessioni di allenamento, il Global Positioning System (GPS) è utilizzato per l'analisi della velocità dei giocatori, la distanza, il carico di lavoro e l’impatto sulle prestazioni complessive della squadra, per informare il programma di allenamento dell’Inter «La potenza di calcolo dei server di Lenovo ha ridotto del 25% il tempo richiesto per l'elaborazione dei report - si legge in una nota - e con lo storage sono state gestite 50.000 ore di video digitali disponibili nel Media Asset Management (MAM».

Loading...

Qui casa Milan

Passando dai rossoneri, AC Milan e Oppo Italia sempre nella giornata di ieri hanno annunciato una nuova partnership che vede il marchio cinese diventare il nuovo Official Mobile Partner dei Rossoneri.La partnership ha preso il via ufficialmente con un evento a Il Centro di Arese a cui hanno partecipato anche il Vice-Presidente Onorario Franco Baresi e il brand ambassador Daniele Massaro.«AC Milan è un Club moderno ed innovativo, caratteristiche che condividiamo con Oppo, un brand dinamico conosciuto a livello internazionale. È proprio per questo che siamo orgogliosi di accogliere OPPO nella famiglia rossonera, con la sicurezza che assieme avremo l'opportunità di condividere i nostri valori attraverso la realizzazione di iniziative che ci vedranno impegnati fianco a fianco”, ha dichiarato in una nota Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: «Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership come Official Mobile Partner con AC Milan, una delle realtà sportive più famose, non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale».