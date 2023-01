Milan, il presidente dei New York Yankees entra nel cda del Milan

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente dei New York Yankees della Major League Baseball, Randy Levine, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell’AC Milan.

Levine ha prestato servizio ai New York Yankees per più di 20 anni ed è stato determinante nello sviluppo del nuovo Yankee Stadium, completato nel 2009, l’anno dell’ultimo vittoria in campionato.

«Randy è un professionista di primo piano nello sport e nell’intrattenimento», ha dichiarato il presidente dell’Ac Milan Paolo Scaroni -. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre, contribuendo al percorso di crescita del club e creando opportunità per espandere il suo appeal globale».

La società di investimento statunitense RedBird Capital ha unito le forze con i proprietari dei New York Yankees nell’agosto dello scorso anno per completare l’acquisizione da 1,2 miliardi di euro (1,3 miliardi di dollari) dell’Ac Milan, campione d’Italia della Serie A nella stagione 2021-22.