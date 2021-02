Milan, con «The Studios» un futuro da media company Il club battezza nuovi studi per produrre in casa contenuti da valorizzare e da mettere a dispsizione di oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo da raggiungere attraverso media tradizionali e piattaforme di Andrea Biondi

Il Milan si fa la sua media company. Con tecnologie, know how e nuovi studi ad hoc per valorizzare il brand, il “prodotto” attraverso tutti i touchpoint, tradizionali e in rete. «Per poter sfruttare il grande potenziale del brand AC Milan nel mondo – commenta il Chief revenue officer Casper Stylsvig – abbiamo accelerato negli ultimi dodici mesi il percorso di trasformazione digitale e modernizzazione del club, in linea con la visione del nostro azionista». In questo quadro, «“The Studios: Milan Media...